Czym grozi brak snu przez 48 lub 72 godziny?

Wystarczająca ilość snu jest niezbędna zarówno dla dobrego samopoczucia fizycznego, jak i psychicznego. Brak snu może prowadzić do wielu krótko- i długoterminowych skutków zdrowotnych – teoretycznie wie o tym każdy z nas. A teraz ręka do góry, komu nigdy nie zdarzyło się zarwać nocy? Z pewnością znajdą się także tacy, którzy w swoim życiu nie spali już nawet 24, 48, a nawet 72 godziny. Przyczyny braku snumogą być różne. Czasem wynika to z wykonywanego zawodu i nadmiaru dyżurów z założeniem, że w trakcie pracy znajdzie się czas na drzemkę. Czasem nie śpimy przez kilka dni z powodu silnego stresu, problemów rodzinnych – na to często nie mamy wpływu mimo szczerych chęci. Jeśli jednak świadomie i z premedytacją doprowadzamy do sytuacji, w której nie śpimy przez 48 czy 72 godziny, musimy pamiętać, jakie mogą być konsekwencje. Niekiedy mowa nie tylko o własnym zdrowiu. Jeśli wykonujemy odpowiedzialny zawód, w grę może wchodzić także bezpieczeństwo zdrowia i życia osób trzecich.

Ile godzin snu potrzebujemy?

Większość dorosłych potrzebuje co najmniej 7 godzin snu w nocy. Wymagania w kwestii snu różnią się w zależności od osoby, a także zależą od wieku danej osoby. Na przykład niemowlęta potrzebują około dwa razy więcej snu niż dorośli.

To, jak długo można pozostać bez snu, wciąż jest nie jest do końca jasne. Były już takie eksperymenty i rekordem jest 11 dób.

O niedoborze snu mówimy, gdy dana osoba dostaje mniej snu niż potrzebuje jej ciało. Skutki pozbawienia snu mogą się różnić w zależności od osoby. Jest to więc sprawa indywidualna. Dzieci i młodzież potrzebują więcej snu niż dorośli, ponieważ ich mózgi i ciała wciąż się rozwijają i rosną. W związku z tym skutki pozbawienia snu u dzieci mogą czasami być bardziej dotkliwe lub długotrwałe.

Typowe objawy niedoboru snu

Należy liczyć się z następującymi objawami:

zmęczenie i senność w ciągu dnia,



spadek koncentracji i czujności,



zmniejszona koordynacja,



problemy z pamięcią,



drażliwość,



zwiększony apetyt,



zmiany nastroju.



Regularne lub przewlekłe niedobory snu mogą również zwiększać ryzyko wielu chorób, w tym otyłości, cukrzycy i chorób serca.

Niedobór snu zakłóca również naturalny cykl snu i czuwania organizmu, który wpływa na hormony, które regulują wzrost, apetyt, metabolizm, układ odpornościowy.

24, 48, 72 – czym grozi zbyt długi brak snu?

Większość z nas już po 24 godzinach odczuje problemy z pamięcią i koordynacją ruchową. Pojawi się także senność, drażliwość, zmęczenie, osłabiony osąd, napięcie mięśni, wzrost poziomu hormonów stresu. Znaczna część tych objawów jest spowodowana tym, że mózg próbuje oszczędzać energię.

Im dłużej nie śpimy, objawy się pogarszają. Po 48 godzinach bezsenności pogarsza się wydajność poznawcza danej osoby. Następuje bardzo intensywne zmęczenie. W tym momencie mózg zacznie wkraczać w krótkie okresy całkowitej nieświadomości.

Po 72 godzinach (3 dni) wszystkie wcześniejsze objawy ulegną nasileniu. Pojawią się poważne problemy z pamięcią, ekstremalne zmęczenie, trudności w komunikacji z innymi, znaczne pogorszenie nastroju, paranoja.

Czytaj także:

Stres plus brak snu to zabójcze połączenie dla serca