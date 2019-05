Choroby autoimmunologiczne. Naukowcy: stres wpływa na mikroflorę jelitową

Endokrynolog: Rodzinne występowanie Hashimoto 28-krotnie zwiększa...

Choruje mama i siostra. Babcia pewnie też chorowała, ale kto to kiedyś badał… Czy i ja zachoruję na Hashimoto? To pytanie zadaje sobie wiele młodych kobiet. Nawet, jeśli charakterystyczne objawy jeszcze się nie pojawiły. Co powinno...