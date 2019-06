Pocenie się jest niezwykle istotnym mechanizmem. Nasz organizm reguluje w ten sposób temperaturę organizmu i schładza się. Intensywnie pocimy się w trakcie aktywności fizycznej, ale także w czasie gorączki. Wysoka temperatura na dworze to kolejny czynnik, który sprzyja nadmiernemu poceniu. Jeśli dodatkowo mamy skłonności do nadpotliwości, powinny odpowiednio przygotować się na upały. Istotna będzie nie tylko przewiewna odzież, wykonana z naturalnych materiałów. Musimy pamiętać, by w miarę możliwości unikać przebywania na słońcu, zawsze mieć ze sobą butelkę wody, a przed wyjściem użyć dobrego antyperspirantu. Okazuje się, że ogromne znaczenie ma także to, co jemy w upalne dni.

Co jeść, żeby się nie pocić?

Wszystkie prognozy pogody zapowiadają nadchodzącą falę upałów. Maciej i Karolina Szaciłło opowiedzieli w studiu Dzień dobry TVN, w jaki sposób można dobrać przekąski i napoje, aby ochłodzić nasz organizm. Jakie przyprawy działają chłodząco? Co najlepiej nada się do picia w gorące dni? Obejrzyj wideo:

