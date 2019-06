Kiedy nadpotliwość jest sygnałem choroby?

Wydzielanie potu jest naturalnym sposobem kontrolowania temperatury przez organizm. Zazwyczaj pocenie jest efektem wzmożonego wysiłku fizycznego, podwyższonej temperatury ciała lub otoczenia. Pot stanowi zatem czynnik chłodzący. Niekiedy jednak jego obecność może wywołać podejrzenia stanów chorobowych, dlatego warto wiedzieć, z czym potencjalnie wiąże się nadpotliwość. Ustalenie przyczyny wzmożonego pocenia pozwala zatem nie tylko walczyć z chorobą, ale przez to także wyeliminować dyskomfort związany z obecnością potu.

Czym jest nadpotliwość?

Nadmierna ilość potu wydzielana na co dzień w normalnych sytuacjach wskazuje na stan niepożądany, którego nie można wytłumaczyć ciepłotą otoczenia lub ciężkimi ćwiczeniami fizycznymi. Przeciwnie, często jest efektem choroby lub przyjmowania określonych leków. Jeżeli doświadczasz tego problemu na co dzień, powinieneś udać się do lekarza. Prawidłowa diagnoza nie tylko wyeliminuje problem, ale umożliwi zapobieganie mu w przyszłości.

Czytaj także:

Jak poradzić sobie z nadpotliwością?

Kiedy człowiek poci się zbyt mocno?

Istnieje kilka chorób i stanów, którym najczęściej towarzyszy nadpotliwość:

Menopauza – jest częstą przyczyną nadmiernego pocenia się u kobiet. Ten rodzaj nadpotliwości często występuje w nocy. Poziom estrogenów i innych hormonów ulega wahaniom podczas menopauzy i bezpośrednio przed jej pojawieniem się. Hormony mogą wysyłać do mózgu sygnały, że ciało przegrzewa się, nawet jeśli tak nie jest. To z kolei skutkuje wzmożonym poceniem;



Nadczynność tarczycy – w przebiegu tej choroby tarczyca wytwarza zbyt duże ilości tyroksyny. Tyroksyna pomaga regulować metabolizm, a jej nadmiar w organizmie sprzyja zwiększeniu szybkości metabolizmu, co powoduje nadmierne pocenie. W przypadku nadczynności tarczycy możesz również doświadczyć przyspieszonego bicia serca, często pojawia się niepokój i nerwowość. Inne symptomy to m.in. utrata masy ciała, problemy ze snem, drżenie rąk;



Cukrzyca – dla osób z cukrzycą obfite pocenie się może sygnalizować hipoglikemię, czyli drastycznie niski poziom cukru we krwi. W takich sytuacjach należy obowiązkowo przywrócić cukier do właściwego poziomu. Hipoglikemia może powodować poważne powikłania i zagrażać życiu, jeśli nie wprowadzisz szybko środków zaradczych. Niektóre dodatkowe objawy hipoglikemii to m.in. drgawki, zawroty głowy, zaburzenia widzenia, niepokój;

Ciąża – ten stan sprzyja wzmożonemu poceniu z różnych powodów, takich, jak przybranie na wadze, wahania hormonalne, przyspieszony metabolizm. Większość przypadków pocenia w ciąży nie jest objawem zagrożenia życia matki lub dziecka, ale należy skontaktować się z lekarzem w przypadku nadmiernej potliwości współwystępującej z gorączką, dreszczami lub wymiotami – w taki sposób mogą objawiać się różnego rodzaju infekcje;

Otyłość – nadmiar kilogramów może sprawić, że twój organizm będzie bardziej podatny na pocenie się. Jest to najczęściej wynikiem zwiększonego wysiłku związanego z dźwiganiem większego obciążenia na ciele. Otyłość skutkuje również przyspieszonym biciem serca i podwyższonym ciśnieniem krwi, które również wzmaga pocenie;

Odstawienie używek – obfite pocenie się jest częstym objawem rezygnacji z alkoholu czy narkotyków, ale nie jedynym. Często dobrym pomysłem jest, aby osoba odstawiająca narkotyki lub alkohol zwróciła się o pomoc lekarską, ponieważ objawy odstawienia mogą być niepokojące, a nawet zagrażające codziennemu funkcjonowaniu. Zazwyczaj są to stany takie, jak niepokój, drgawki, uczucie podniecenia, wahania poziomu ciśnienia krwi, wymioty lub nudności, przyspieszony puls;

Zawał serca – oprócz pocenia najczęściej występuje wówczas ból w klatce piersiowej, wymioty lub nudności, omdlenia, bladość twarzy, uczucie duszności, ból pleców, szyi, szczęki czy ramion;

Wstrząs anafilaktyczny – objawia się on skrajną reakcją alergiczną, która może zagrażać życiu. Oprócz pocenia się występuje wówczas także nagłe obniżenie ciśnienia krwi, swędzenie skóry, pokrzywka, zwężenie dróg oddechowych i trudności w oddychaniu, utrata przytomności. W przypadku wstrząsu powinieneś otrzymać natychmiastową pomoc lekarską, w tym dawkę adrenaliny;

Nowotwory – najczęściej białaczka, chłoniak, nowotwory kości i wątroby.

Czytaj także:

Lato jest twoim sprzymierzeńcem. 6 sztuczek, które pomogą ci zrzucić zbędne kilogramy w czasie wakacji

Jak radzić sobie z nadpotliwością?

Leczenie nadpotliwości może różnić się w zależności od przyczyny. W wielu przypadkach leczenie pierwotnej, głównej choroby wyeliminuje również problem wydzielania wzmożonej ilości potu. Kiedy powodem nadpotliwości są zażywane leki, a problem jest dla ciebie wyjątkowo uciążliwy, zgłoś się do lekarza – być może istnieją inne środki lecznicze, które mogłyby zostać przepisane w ramach leczenia choroby, na którą cierpisz.

Jeżeli otrzymanie innych leków nie jest możliwe, a mocno doskwiera ci na przykład problem potu pod pachami, zastosuj w tych miejscach silniejsze antyperspiranty. Dobrym rozwiązaniem mogą być także zastrzyki z botoksu. Inną metodą eliminowania nadpotliwości jest jonoforeza, czyli zabieg, który wykorzystuje wstrząs elektryczny o niewielkiej mocy w celu ograniczenia pocenia. Podobnie jak w przypadku zastrzyków taki zabieg daje niezbyt długotrwały efekt i może wymagać kilkukrotnego powtórzenia. Twój lekarz może ponadto przepisać ci doustny lek antycholinergiczny, taki, jak oksybutynina lub glikopirolan.

Jeśli pocenie występuje tylko po jednej stronie twojego ciała, przyczyną mogą być nieprawidłowości na poziomie neurologicznym. Taki stan wymaga natychmiastowej pomocy medycznej. Powinieneś porozmawiać z lekarzem także wtedy, gdy pocenie się powoduje wysypkę, która utrzymuje się na skórze dłużej niż kilka dni. Może to być symptomem zakażenia.

Czytaj także:

6 porad, jak przetrwać upał. Nr 2 może być sporym zaskoczeniem