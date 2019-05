Bursztyn bałtycki może wyleczyć trądzik i lekooporne szczepy gronkowca?

– Staramy się pozyskać substancje o charakterze bakteriobójczym z bursztynu bałtyckiego. Dzieje się to na drodze wieloetapowej ekstrakcji i oczyszczania. Naszym głównym celem na tym etapie jest wprowadzenie pozyskanych substancji i kompleksów substancji do produktów kosmetycznych jako substancje aktywne bądź konserwanty. Właściwości bakteriobójcze bursztynu nie są obecnie wykorzystywane w żadnym produkcie kosmetycznym, a nam udało się je potwierdzić i uzyskać ekstrakt, który takie właściwości wykazuje – mówi agencji informacyjnej Newseria Innowacje Igor Kaczmarczyk, prezes zarządu spółki Amber Laboratories.

Substancja pozyskana z bursztynu miałby być wykorzystywana w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym. Wykorzystanie bursztynu w masowej produkcji farmaceutyków i substancji kosmetycznych mogłoby potencjalnie być dużą szansą ekonomiczną dla Polski, która po Rosji dysponuje jednymi z największych złóż na świecie.

– Innowacyjność projektu polega na tym, że powszechnie znaną żywicę kopalną, jaką jest bursztyn, wykorzystujemy w nowatorski sposób. Staramy się wyekstrahować za pomocą współczesnych zdobyczy nauki substancje o działaniu bakteriobójczym po to, żeby one zabijały nam bakterie jako konserwant w produkcie. Mogą też być składnikiem aktywnym, np. w produktach wspomagających leczenie trądziku – mówi Igor Kaczmarczyk.

Twórcy projektu Amber Care poszukują aktualnie źródeł finansowania, by móc wprowadzić go w dalsze fazy. Według Orbis Research, światowy rynek produktów kosmetycznych będzie w 2023 roku wyceniany na ponad 805 mld dol. Dla porównania w 2017 roku było to nieco ponad 532 mld dol.

