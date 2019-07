Czy można przemywać cerę trądzikową czystym spirytusem?

Trądzik nie jest już jedynie przypadłością nastolatków. Po okresie dojrzewania może on nawracać i najczęściej pojawia się ponownie u osób, które ukończyły 20. rok życia, choć w niektórych przypadkach, może też występować bez przerwy od okresu nastoletniego. Czy spirytus pomaga pozbyć się zmian trądzikowych?

Przyczyny trądziku

Zmian trądzikowe powstają na skutek nadmiernego wydzielania sebum przez gruczoły łojowe. Nadmierne wydzielanie sebum spowodowane jest przede wszystkim zmianami hormonalnymi w okresie dorastania, więc trądzik u nastolatków powodują „szalejące” hormony.

Trądzik u dorosłych również może być spowodowany zmianami hormonalnymi, np. bardzo często występuje u kobiet w drugie fazie cyklu menstruacyjnego. Powstawaniu ropnych krost i zaskórników sprzyja również stosowanie niewłaściwie zbilansowanej diety (spożywanie nadmiaru cukrów prostych, ostrych przypraw oraz tłuszczów nasyconych), stres, a także picie alkoholu i palenie papierosów. Przyczyną powstawania trądziku może być też nieodpowiednia pielęgnacja twarzy.

Pielęgnacja cery trądzikowej

Skóra trądzikowa wymaga szczególnie starannej pielęgnacji, która powinna uwzględniać stosowanie właściwie dobranych do jej potrzeb kosmetyków. Niezbędne jest nie tylko prawidłowe oczyszczanie skóry i przeciwdziałanie rozwojowi baterii, które są odpowiedzialne za powstawanie pryszczy i stanów zapalnych, ale także unikanie jej przesuszania, bo wówczas gruczoły łojowe będą produkowały jeszcze więcej sebum, więc problem trądziku zacznie się stopniowo nasilać.

Prawidłowa pielęgnacja cery trądzikowej powinna uwzględniać m.in.:

stosowanie specjalistycznych kosmetyków na trądzik np. dermokosmetyków,



codzienne oczyszczanie cery i dbanie o zapewnienie skórze odpowiedniego poziomu nawilżenia zarówno od wewnątrz (picie wody), jak i od zewnątrz (stosowanie kosmetyków nawilżających),



stosowanie toników do cery trądzikowej,



stosowanie kosmetyków matujących i regulujących wydzielanie sebum,



stosowanie specjalnie dopasowanych do rodzaju cery kosmetyków do makijażu oraz demakijażu.



Czy przemywanie skóry alkoholem pomaga pozbyć się trądziku?

Przemywanie skóry alkoholem w celu redukcji zmian trądzikowych było kilka dekad temu powszechnie praktykowane i nawet polecane przez kosmetyczki oraz dermatologów. Teraz już wiadomo, że czysty alkohol oraz zawierające go kosmetyki jedynie na krótki czas poprawiają wygląd cery i powodują znacznie więcej szkód, niż może się z pozoru wydawać.

Czysty alkohol działa odkażająco, więc pomaga pozbyć się bytujących na skórze bakterii, dla których pożywką jest nadmiar wydzielanego przez gruczoły łojowe sebum, jednak równocześnie wpływa ona na przesuszenie skóry i zaczyna powodować jeszcze większą aktywność gruczołów łojowych. Stosując alkohol oraz zawierające go kosmetyki w celu pozbycia się trądziku, w większości przypadków, jedynie nasilimy problem, zamiast go rozwiązać, niszcząc m.in. barierę lipidową, która jest niezbędną skórze warstwą ochronną.

Co więcej, alkohol działa drażniąco na skórę, powoduje ból i pieczenie, więc może nasilać stany zapalne, występujące w obrębie nadkażonych bakteryjnie pryszczy oraz zaskórników. Warto pamiętać, że wysuszając pryszcze na powierzchni skóry, wcale nie działamy u źródła problemu, które znajduje się dużo głębiej, a takie postępowanie może spowodować zaostrzenie stanu zapalnego tanki podskórnej, prowadząc do powstawania bolesnych czyraków.

Czego jeszcze „nie lubi” cera trądzikowa?

W przypadku posiadania cery trądzikowej dużym „grzechem” jest oczyszczanie skóry z pomocą zwykłego mydła. Można stosować ten rodzaj kosmetyków myjących, ale jedynie pod warunkiem, że są to mydła dopasowane pod względem składników do potrzeb cery trądzikowej. Nie należy także stosować gruboziarnistych peelingów (do cery trądzikowej przeznaczone są inne kosmetyki złuszczające), a także wyciskać ropnych krost i zaskórników. W przypadku cery trądzikowej nie jest też wskazane opalanie się na słońcu oraz w solarium.