Chcesz zachować młody wygląd? Włącz do diety te produkty

Odpowiednio zbilansowana dieta może nas uchronić nie tylko przed chorobami, takimi jak miażdżyca czy cukrzyca, ale także pozwoli zachować szczupła sylwetkę i młody wygląd. Naprawdę, procesy starzenia się można spowolnić. W codziennej diecie nie powinno zabraknąć przede wszystkim antyoksydantów – związków roślinnych, które skutecznie walczą z wolnymi rodnikami, odpowiedzialnymi m.in. za uszkodzenia komórkowe, w tym starzenie się skóry oraz nowotwory.

Tajna broń? Granaty

Owoce te są doskonałym źródłem witaminy C, która pomaga niwelować zmarszczki spowodowane intensywną ekspozycją skóry na promienie słoneczne. Sok z pestek granatu zawiera zarówno kwas elagowy jak i punicalagin. Pierwszy z nich to związek polifenolowy, który zwalcza uszkodzenia spowodowane przez wolne rodniki. Drugi to odżywka, która może zwiększyć zdolność organizmu do zachowania kolagenu, podskórnej tkanki łącznej, która sprawia, że skóra wygląda gładko i jędrnie.

7 produktów, które warto regularnie jeść

W prosty sposób możesz sobie pomóc. Wystarczy, że będziesz używać takich składników jak: oliwa, pomidory, brokuły, czy tłuste ryby. Są to produkty, dzięki którym zachowasz młody wygląd skóry. Obejrzyj wideo i dowiedz się, które produkty i dlaczego warto regularnie spożywać: