Sok 100% pod lupą – co w nim znajdziesz dla siebie i swojego zdrowia?

Sięgając po produkty dostępne na sklepowych półkach, już 70% konsumentek czyta skład produktów, co jasno pokazuje, że jesteśmy coraz bardziej świadomi roli, jaką odgrywa prawidłowa dieta w codziennym życiu. Coraz częściej stawiamy na naturalny skład, jednak nie zawsze zwracamy uwagę, jak poszczególne składniki odżywcze wpływają na funkcjonowanie organizmu. Sprawdź, które z nich znajdziesz w sokach 100% np. w kartonowym opakowaniu.

Witaminy?

Oczywiście, że tak. Różne rodzaje soków zawierają zróżnicowane witaminy, wpływające pozytywnie na funkcjonowanie organizmu. Przykładowo:

Witaminę C odnajdziesz np. w soku pomarańczowym, którego jedna szklanka (ok. 200 ml) pokrywa nawet do 90% dziennej referencyjnej wartości spożycia tej witaminy. Witamina C wzmacnia odporność, zmniejszając jednocześnie uczucie znużenia i zmęczenia. Dodatkowo chroni komórki przed stresem oksydacyjnym, a także poprawia przyswajanie żelaza niehemowanego, czyli pochodzącego z zielonych warzyw liściastych, suplementów diety czy żywności wzbogaconej. Dobrym pomysłem jest więc wypicie szklanki soku pomarańczowego do posiłku.



Witaminę E dostarczysz np. wraz ze szklanką soku z marchwi lub żurawiny wypitego wraz z posiłkiem. Spowalnia proces starzenia, gdyż chroni komórki przed procesem utleniania, doprowadzającym do ich uszkodzenia. Dodatkowo poprawia wygląd skóry i nawilża ją. Ma też działanie antyoksydacyjne.



Karotenoidy?

Te związki również znajdziesz w sokach 100%, powstających z owoców i warzyw:

Beta-karoten jest prowitaminą A. Witamina A odpowiada za prawidłowy rozwój i funkcjonowanie komórek skóry, błon śluzowych, a także wzroku. Najczęściej kojarzony jest z sokiem marchwiowym, którego jedna szklanka (ok. 200 ml) pokrywa dzienne zapotrzebowanie na witaminę A w postaci beta-karotenu.



Likopen ma właściwości antyoksydacyjne, chroni jednocześnie przed chorobami układu krwionośnego. Wykazuje także działanie prewencyjne w zakresie chorób nowotworowych, takich jak np. rak prostaty. Likopen znajdziesz w sokach pomidorowych. Co ciekawe, pasteryzacja, polegająca na podgrzaniu i szybkim schłodzeniu soku w celu zniszczenia drobnoustrojów, zwiększa przyswajalność likopenu nawet trzykrotnie.



Polifenole?

Oczywiście znajdziesz je w sokach 100%, także tych w kartonowych opakowaniach. Te związki wykazują różne aktywności w obrębie organizmu, z korzyścią dla jego funkcjonowania. Przykładowo, związki polifenolowe, które odnajdziesz w soku z aronii, wpływają na obniżenie poziomu cukru we krwi, a także mają zdolność do obniżania ciśnienia. Polifenole z soku z jagód z kolei pozytywnie wpływają na wzrok.

Składniki mineralne?

Potas, wapń, magnez, fosfor – to są właśnie składniki mineralne, niezwykle ważne dla utrzymania odpowiedniej równowagi kwasowo-zasadowej organizmu, ale nie tylko. Czy soki 100% je zawierają? Tak, przykładowo potas odnajdziesz m.in. w soku z buraka. Reguluje on gospodarkę wodną organizmu oraz poprawia czynności układu mięśniowego i nerwowego. Ponadto wspiera unormowanie ciśnienia krwi.

Warto więc uwzględniać w diecie soki owocowo-warzywne, również te dostępne w sklepach np. w kartonowym opakowaniu. Szklanka soku (ok. 200 ml) może stanowić jedną z 5 zalecanych porcji warzyw i owoców dziennie. Szeroki wybór soków to nie tylko urozmaicenie, ale także wsparcie dla codziennego funkcjonowania organizmu. Warto czytać etykiety, aby sprawdzić, co dokładnie znajduje się w produkcie. W tym celu na każdym opakowaniu znajduje się tabela wartości odżywczych i wykaz składników. Zwracajmy również uwagę na certyfikaty jakości, które są potwierdzeniem zawartości składników odżywczych. Dla produktów owocowo-warzywnych wprowadzono system, w ramach którego weryfikowane są składy produktów z owoców i warzyw, a po pozytywnym zaopiniowaniu przez ekspertów, nadawane jest prawo do umieszczenia na opakowaniu oznaczenia Certyfikowany Produkt (CP). Jest to gwarancja, że w produktach polskich producentów znajdziemy wszystkie wymienione na etykiecie witaminy, mikro i makroelementy.

