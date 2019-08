4 produkty, które mogą zawierać więcej soli niż myślisz

Spożycie soli przekracza dopuszczone normy zarówno w przypadku osób dorosłych, jak i dzieci. Trzeba wiedzieć, że dorosły człowiek nie powinien spożywać więcej niż jedną łyżeczkę soli dziennie (5 g).

Dlaczego sól szkodzi zdrowiu?

Nadmierne spożycie soli grozi rozwojem wielu schorzeń. Jednym z nich jest występujące coraz częściej u osób młodych nadciśnienie tętnicze, które zwiększa ryzyko wystąpienia zawału serca oraz udaru.

Warto wiedzieć, że chlorek sodu, z którego w 99% składa się sól kuchenna, jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu – wpływa na funkcjonowanie mięśni, reguluje gospodarkę wodno-elektrolitową, a także ma duży wpływ na funkcjonowanie układu nerwowego. Z tego względu nie powinno się całkowicie rezygnować ze spożywania soli, jednak trzeba zacząć kontrolować jej ilość w codziennym jadłospisie.

Najlepszym sposobem na to, aby zapanować nad ilością dostarczanej do organizmu soli, jest unikanie spożywania żywności wysoko przetworzonej, która zawiera jej ogromne ilości. Szczególnie bogate w sól są fast-foody, ale nie tylko, bo chlorek sodu znajduje się także w wielu innych i chętnie spożywanych przez nas produktach.

Co zawiera sól? Produkty, w których jest jej więcej niż myślisz

1. Sklepowe wędliny

Apetycznie wyglądająca szynka, nawet jeżeli jest przygotowywana w naturalny sposób i tak zawiera sporo soli. Niestety sól jest niezbędna w celu przedłużenia trwałości wędlin oraz zapobiegania rozwojowi w nich chorobotwórczych bakterii. W kilku plasterkach szynki może znajdować się niemal połowa dziennej normy spożycia soli. Dodatkowo sklepowe wędliny oprócz zwykłej soli kuchennej zawierają także niezdrową sól peklową, która stanowi dodatkowe zagrożenie dla naszego zdrowia.

Dla porównania w przygotowanej w domu szynce gotowanej lub pieczonej możemy znacząco obniżyć zawartość soli poprzez zastąpienie jej świeżymi i suszonymi ziołami, czosnkiem oraz innymi, naturalnymi przyprawami. Warto jednak pamiętać, aby korzystać z przypraw jednoskładnikowych, bo mieszanki przypraw zawierają nie tylko sól, ale także inne, zbędne i szkodliwe dodatki np. glutaminian sodu.

2. Grillowe specjały

Sezon grillowy w pełni, więc chętnie korzystamy z okazji delektowania się kiełbasą z grilla lub z ogniska oraz gotowymi grillowymi specjałami np. zamarynowaną już karkówką, boczkiem itp. Mięso na grilla może zawierać nawet kilka łyżeczek soli w jednym opakowaniu; co więcej, często duża ilość przypraw i polepszaczy smaku stosowana jest w celu ukrycia faktu, iż produkt nie cechuje się już pierwszą świeżością.

A co z kiełbasą na grilla? Kiełbasa nawet wysokiej jakości także jest źródłem soli. Przykładowo w jednym małym kawałku (92 g) popularnej kiełbasy znajduje się aż 1,8 g soli – czyli stanowi ona 29% porcji. Biorąc pod uwagę, że na jednym kawałku raczej się nie kończy, to jedno spotkanie przy grillu może dostarczyć do naszego organizmu nawet dwukrotność dziennej dawki soli, jeżeli do kiełbasy dodamy także porcję grillowanego mięsa i grillowane warzywa oraz porcję chipsów „na deser”.

3. Konserwy rybne i mięsne

Konserwy rybne i mięsne to kolejne z produktów, które zawierają ogromne ilości soli. Sól stanowi średnio 20% 100 g porcji rybek w puszce oraz około 40% 100 g porcji śledzi pod różną postacią. Nie mniej soli zawierają konserwy mięsne, które dodatkowo odznaczają się znikomymi wartościami odżywczymi.

4. Słone przekąski

Chipsy, różne wafle smakowe, słone orzeszki i inne przekąski, po które chętnie sięgamy to kolejne źródło soli. Wydawać by się mogło, że chipsy będą najgorszym wyborem i to one zawierają najwięcej soli w 100 g, ale jest to nieprawdą. Chipsy ziemniaczane bardzo często dostarczają do naszego organizmu mniej soli niż np. smakowe wafle, które wydają się zdrowszą alternatywą; 100 g chipsów to około 1,2 g soli, w przypadku np. wafli czosnkowych w 100 g produktu znajduje się niemal 2 g soli.

Czytaj także:

Niewydolność serca, utrata wzroku, udar, choroby nerek... A ty nadal ignorujesz swoje wysokie ciśnienie, tak?