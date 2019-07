Niewydolność serca, utrata wzroku, udar, choroby nerek... A ty nadal ignorujesz swoje wysokie ciśnienie, tak?

„I co z tego? Przecież wiele osób ma nadciśnienie” – możesz pomyśleć, słysząc od lekarza, że twoje ciśnienie jest za wysokie. Tłumaczysz, że żyjesz w biegu, nie wysypiasz się, pijesz dużo kawy, palisz papierosy i lubisz dobrze zjeść. Niby nic nadzwyczajnego – mnóstwo osób prowadzi taki styl życia. Niestety, w ten sposób jedynie sobie szkodzisz. Prawdą jest, że nadciśnienie tętnicze jest powszechnym problemem i to nie tylko w Polsce. Ale prawdą jest też, że wysokie ciśnienie krwi w większości przypadków wynika z naszego stylu życia. Wnioski są proste – nadciśnieniu można skutecznie zapobiegać, a także walczyć z nim naturalnymi sposobami, gdy już się pojawić. Chociaż dostępne są leki obniżające ciśnienie, wprowadzenie zmian jest konieczne, choć mało kto zaprząta sobie tym głowę.

Ciśnienie krwi – co to takiego?

Ciśnienie krwi to siła wywierana przez krew na ściany tętnic, gdy przez nie przepływa. Kiedy ciśnienie to osiągnie wysoki poziom, może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, w tym niewydolności serca, utraty wzroku, udaru i choroby nerek.

Serce to mięsień, który pompuje krew w obrębie ciała. Najpierw pompuje krew o niskim poziomie tlenu w kierunku płuc, które uzupełniają zapasy tlenu, a następnie pompuje bogatą w tlen krew przez całe ciało, aby zasilić mięśnie i komórki. To działanie pompujące powoduje ciśnienie. Jeśli ktoś ma wysokie ciśnienie krwi, oznacza to, że na ściany tętnic krew napiera z dużą siłą.

Skąd się bierze nadciśnienie?

Czynników jest sporo, ale na wiele z nich mamy wpływ. Warto tu wymienić:

Wiek. Ryzyko wysokiego ciśnienia krwi wzrasta wraz z wiekiem, ponieważ naczynia krwionośne stają się mniej elastyczne.



Historię rodzinną.



Otyłość i nadwagę.



Palenie papierosów i nadmierne picie alkoholu.



Unikanie aktywności fizycznej.



Cukrzycę.



Wysoki poziom złego cholesterolu.



Dietę bogatą w tłuszcze zwierzęce.



Ciążę.



Stres.



Bezdech senny.



Nieleczone, ignorowane lub leczone nieprawidłowo nadciśnienie może doprowadzić do uszkodzenia naczyń krwionośnych, ważnych organów, a nawet śmierci.

Jak walczyć z wysokim ciśnieniem?

Leczenie nadciśnienia tętniczego zależy od kilku czynników, takich jak ciężkość i związane z tym ryzyko rozwoju chorób układu krążenia lub udaru. Niezależnie od tego, czy mówimy o nieco podwyższonym ciśnieniu, umiarkowanie wysokim czy bardzo wysokim, lekarze zawsze zalecają zmianę stylu życia. Jednak w przypadku umiarkowanie wysokiego i bardzo wysokiego konieczne jest już włączenie leków. W tym drugim, groźniejszym przypadku lekarz może przepisać też konkretne leki, które należy zażyć przy nagłym skoku ciśnienia. Ważne, by leki zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami i regularnie dokonywać pomiarów ciśnienia!

Sprawdź, jak naturalnie obniżyć ciśnienie krwi:

