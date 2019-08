Pijemy coraz więcej i częściej. Wiele osób traktuje alkohol, jak część codzienności i nie wyobraża sobie zakończenia dnia np. bez wypicia kilku kieliszków wina, kilku piw lub drinków. Często nie zdajemy sobie jednak sprawy z tego, w jaki sposób codzienne picie alkoholu wpływa na nasze zdrowie. Możemy się o tym w prosty sposób przekonać, robiąc miesięczną przerwę w piciu alkoholu, która dodatkowo pomoże nam stwierdzić, czy nie staliśmy się już niewolnikami nałogu.

Skutki picia alkoholu

Codzienne picie alkoholu jest dużym zagrożeniem dla naszego zdrowia. Badania naukowe dowiodły, że osoby, które często sięgają po alkohol, są znacznie bardziej narażone na rozwój aż 7 typów nowotworów niż osoby, które piją go sporadycznie. Konsekwencją częstego sięgania po różne trunki są też choroby wątroby oraz choroby serca i układu krążenia. Co więcej, u osób pijących nawet niewielkie ilości alkoholu, zwiększa się ryzyko rozwoju schorzeń psychicznych i pojawienia się problemów w życiu prywatnym oraz zawodowym.

Miesiąc bez alkoholu – dlaczego warto podjąć wyzwanie?

Alkohol jest dla naszego organizmu trucizną oraz powoduje silne uzależnienie, którego objawów możemy przez długi czas nie zauważać. Warto wiedzieć, że częste picie alkoholu odbija się na naszej jakości życia oraz powoduje, że zmniejsza się nasza efektywność pracy. Brzmi to nieprawdopodobnie, bo alkohol kojarzony jest przede wszystkim z relaksem, sposobem na przewlekły stres i poszukiwaniem chwili wytchnienia w doborowym towarzystwie, ale prawda jest całkiem inna, bo różnego rodzaju trunki, zamiast pomagać się nam zrelaksować oraz odstresować, powodują, że następnego dnia czujemy się jeszcze gorzej.

Wiele badań dowiodło, że miesiąc bez alkoholu może znacząco poprawić stan naszego zdrowia. Badania przeprowadzone przez dr Richarda de Vissera z Uniwersytetu w Sussex na 2121 uczestnikach akcji „suchy styczeń” organizowanej w Wielkiej Brytanii w 2018 roku pozwoliły stworzyć listę korzyści wynikających z miesięcznej abstynencji alkoholowej.

Miesiąc bez alkoholu – korzyści zdrowotne

Pierwszą i potwierdzoną przez 93% uczestników „suchego stycznia” korzyścią z abstynencji alkoholowej było lepsze samopoczucie psychiczne, co dowodzi, że nawet niewielkie ilości wypijanego alkoholu mogą w znaczący sposób odbijać się na funkcjonowaniu naszego układu nerwowego.

Wielu uczestników deklarowało także zyskanie dużo większej kontroli nad piciem (80%) oraz odkrycie powodów, jakie skłaniają ich do sięgnięcia po alkohol. Co więcej, ponad 70% badanych zaobserwowało, że po odstawieniu alkoholu poprawiła się jakość ich snu, ogólne samopoczucie oraz stan zdrowia. Ponad 50% badanych zauważyło spadek masy ciała bez stosowania żadnej diety, poprawę kondycji skóry, a także znaczącą poprawę koncentracji.

To tylko nieliczne z korzyści rezygnacji z picia alkoholu przez 30 dni. Warto widzieć, że już miesięczna abstynencja alkoholowa pozwala pozbyć się uporczywego chrapania, które związane jest z występującą po jego spożyciu wiotkością krtani, wspomaga regenerację wątroby, zapewnia przypływ energii oraz sił witalnych, a także pozwala zredukować występujące często po spożyciu różnych trunków problemy z erekcją oraz zbyt niskim libido. W przypadku kobiet rezygnacja z alkoholu pozwala zadbać o układ hormonalny oraz przeciwdziałać problemom z zajściem w ciążę.

Podsumowując, miesięczna abstynencja alkoholowa i podjęcie wyzwania, które zakłada całkowite powstrzymanie się od sięgania po jakiekolwiek trunki alkoholowe to sposób na poprawę stanu zdrowia oraz ogólnego samopoczucia, a także pozbycie się wielu powodowanych przez alkohol dolegliwości i problemów ze zdrowiem, których często nie kojarzymy z sięganiem po trunki.

W wielu przypadkach taka abstynencja pozwala też lepiej poznać własną osobę i odkryć, że alkohol nie jest wcale niezbędny do życia i to nie on powoduje, że dobrze się bawimy lub stajemy się duszą towarzystwa.

