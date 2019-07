Jak uchronić się przed kacem? Co zrobić, gdy przesadziliśmy z alkoholem?

Zbyt duże spożycie alkoholu powoduje kaca. Jak się go pozbyć albo co zrobić, żeby nas nie dopadł? Tak naprawdę to, jak szybko wytrzeźwiejemy, zależy od kilku czynnikiem, np. masy ciała, wzrostu, rodzaju alkoholu, posiłku, stanu zdrowia, przyjmowanych leków, częstotliwości picia. Ważne jest także to, co zrobimy przed pójściem spać. Wypicie kilku szklanek wody z pewnością ułatwi rano wstanie z łóżka.

Czas jest jedynym pewnym lekarstwem na kaca. Co jeszcze możesz zrobić?

Pij jak najwięcej wody. Możesz sięgnąć też po elektrolity czy bulion.

Zjedz lekkostrawny posiłek.

Weź środek przeciwbólowy.

Na mdłości powinna pomóc któraś z herbat ziołowych, np. z rumianku, tymianku czy imbiru.

Nic tak nie pomaga na kaca jak... sen. Pamiętaj, by pomiędzy drzemkami uzupełniać elektrolity.

Zrezygnuj z „klina”!

Oto kilka produktów, po które warto sięgać wiedząc, że szykuje się impreza z alkoholem:

Wysokiej jakości białko i zdrowe tłuszcze, pochodzące z roślin.



Owoce i warzywa – dostarczają przeciwutleniaczy i witamin potrzebnych do zachowania zdrowia, a jednocześnie nawadniają organizm. Warto sięgać po nie kilka godzin wcześniej, a nie tuż przed lub w trakcie imprezy. Owoce w połączeniu z alkoholem mogą doprowadzić do rozstroju żołądka.



Czy kawa pomaga szybciej wytrzeźwieć?

Profesor Tony Moss z London South Bank University w brytyjskim programie „Food Unwrapped” obalił ten popularny mit. Naukowiec przywołał swoje badania, w których udział wzięło pięciu studentów. Zaproszono ich do pubu i serwowano alkoholowe drinki, dostosowane zawartością alkoholu do ich masy ciała i wzrostu. Gdy już byli lekko wstawieni, naukowcy poprosili ich o wykonanie prostego testu, sprawdzającego koordynację ręka-oko. Musieli oni przeprowadzić metalowe koło przez drut, ale tak, by go nie dotknąć. Oczywiście żadnemu się to nie udało.

Następnie podano studentom kawę do wypicia i poproszono o ponowne wykonanie zadania. Chociaż każdy z nich sprawiał wrażenie bardziej skupionego, żadnemu nie udało się przejść testu. Ponadto profesor Moss alkomatem sprawdzał poziom alkoholu w wydychanym powietrzu. Nie zmalał on po wypiciu kawy.

