Szpinak, ryby i pomarańcze jedzone w nadmiarze mogą szkodzić! Dlaczego?

Większość z nas ma za pewne co jakiś czas tak, że przez kilka dni objadana się pewnym produktem. Tak jakby organizm wręcz się go domagał. Taka silna ochota na konkretny produkt może świadczyć np. o pewnych niedoborach. Często też później pojawia się przesyt i nasz aktualny rarytas odchodzi w zapomnienie – unikamy go bardzo długo. A co, jeśli mamy swoje ulubione produkty, które właściwie możemy jeść nieustannie i wcale nas od nich nie odrzuca? Czy to bezpieczne?

Źle zbilansowana dieta

Jeśli w naszej diecie znajdzie się nadmiar pewnych składników, organizm może zacząć się buntować. Białko pełni bardzo ważną rolę, ale jego zbyt duża ilość może spowodować przykre dolegliwości. Pogarsza się nastrój, nerki zaczynają gorzej pracować, powstają kłopoty z przewodem pokarmowym, oddech jest nieprzyjemny. Również nadmiar błonnika nam szkodzi. Uważajmy też na szpinak. Zbyt duże jego ilości mogą doprowadzić do kamicy szczawianowej. Nadmiar pomidora natomiast może spowodować refluks. Takie same skutki może mieć jedzenie zbyt wielu pomarańczy.