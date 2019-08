Omeprazol – jak działa lek stosowany przy refluksie? Garść podstawowych informacji

Omeprazol zalicza się do tzw. inhibitorów pompy protonowej (PPI). Pompy protonowe są również nazywane pompami wodorowo-potasowymi i znajdują się wzdłuż wewnętrznej wyściółki żołądka. Pompy te są odpowiedzialne za uwalnianie kwasu do żołądka. Leki takie jak omeprazol, blokują uwalnianie kwasu, zmniejszając w ten sposób kwasowość w żołądku. To właśnie dlatego sprawdzają się przy chorobie refluksowej i mogą dawać ulgę przy nawracających zgagach. Natychmiastową ulgę przy zgadze przyniosą substancje neutralizujące kwas.

Jak szybko działa?

Omeprazol blokuje wytwarzanie kwasu żołądkowego w ciągu około 1 godziny, a jego maksymalne działanie występuje około 2 godzin po zażyciu pigułki. Działanie może utrzymywać się przez około 3 dni. Lekarze zalecają przyjmowanie omeprazolu 30–60 minut przed posiłkiem. Jeśli lekarz zaleci przyjmowanie omeprazolu dwa razy dziennie, osoba powinna go przyjąć przed śniadaniem i przed kolacją.

Lekarze muszą postawić dokładną diagnozę przed przepisaniem omeprazolu, ponieważ każda diagnoza wymaga innej dawki leku. Substancja ta jest także przepisywana dzieciom, a dawka dostosowana jest wówczas do masy ciała.

Omeprazol – skutki uboczne

Bóle głowy mogą być działaniem niepożądanym omeprazolu.

Skutki uboczne omeprazolu obejmują:

ból głowy,



ból brzucha,



nudności,



biegunka,



wymioty,



wzdęcia u dorosłych.



Osoby przyjmujące omeprazol przez długi czas mogą mieć niedobór niektórych witamin i minerałów, w tym witaminy B-12 i magnezu. Omeprazol może zaburzać działanie niektórych leków przeciwretrowirusowych. Zawsze należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach, by uniknąć ewentualnych interakcji między nimi.

Czytaj także:

Czym jest gastropareza i czy może być groźna?