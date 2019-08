Dieta CICO – sposób na zrzucenie zbędnych kilogramów czy przepis na efekt jo-jo i złe samopoczucie?

Chociaż nazwa brzmi nieco egzotycznie, dieta CICO nie jest niczym nowym. Ten sposób odżywiania opiera się na jednej, prostej zasadzie: możesz jeść, co chcesz, ale musisz upewnić się, że liczba spożywanych kalorii jest mniejsza niż liczba spalonych kalorii. W skrócie: kiedy spalisz więcej kalorii niż spożywasz, zaczniesz schudnąć. A dzięki aplikacjom do monitorowania kondycji i aplikacjom żywieniowym ludzie mogą łatwo obliczyć, ile kalorii jedzą w ciągu dnia i ile spalili podczas ćwiczeń. Teoretycznie brzmi świetnie, jednak istnieje kilka minusów, które sprawiają, że dieta CICO nie jest dobrym sposobem odchudzania, a już na pewno nie służy wyrobieniu zdrowych nawyków żywieniowych. Co więcej, może doprowadzić do obsesji!

Kluczowe wady diety CICO

Skoro koncentrujesz się wyłącznie na kaloriach, z łatwością przychodzi ci sięganie po niezdrowe produkty. Kto by sobie głowę zaprzątał jakością jedzenia, skoro liczy się tylko ilość kalorii? Co stoi na przeszkodzie, by zjeść hamburgera z frytkami, jeśli później się go spali? Takie rozumowanie jest podstawowym błędem. Jeśli jednak skupimy się na zdrowej i zbilansowanej diecie, jednocześnie dzięki ćwiczeniom doprowadzimy do deficytu kalorycznego, schudniemy w sposób mądry i długotrwały.



Koncentrowanie się tylko na kaloriach może być szkodliwe dla zdrowia. Nie wszystkie kalorie zapewniają wartość odżywczą. A to oznacza, że źle skomponowana dieta CICO może doprowadzić do niedoborów żywieniowych.



Na diecie CICO można też niechcący zacząć obsesyjnie liczyć kalorie i unikać kalorycznych produktów, które są zdrowe i które powinny znajdować się w diecie, jak awokado czy orzechy. W dietach niskokalorycznych brakuje witamin, minerałów i błonnika, zwiększając ryzyko choroby. Co więcej, liczba kalorii, których naprawdę potrzebujesz, aby schudnąć lub utrzymać wagę, różni się w zależności od wielu czynników, w tym poziomu aktywności i masy mięśniowej.



Dieta CICO może nie doprowadzić wcale do utraty masy ciała, ponieważ często przeceniamy ilość spalanych w czasie ćwiczeń kalorii.

Pamiętaj:

Jeśli jesz zbilansowany posiłek, który zawiera zdrowe tłuszcze, chude białko i dobre węglowodany, nie musisz się martwić, ile dokładnie spożyjesz kalorii.

Dieta CICO może pomóc ci zrzucić zbędne kilogramy, ale utrata masy ciała to nie tylko waga. Holistyczne podejście do odchudzania może pomóc w identyfikacji barier, które uniemożliwiają poprawę ogólnego stanu zdrowia.

