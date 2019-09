Czy cukier rafinowany szkodzi?

Spożywanie rafinowanego cukru wiąże się z takimi stanami, jak otyłość, cukrzyca typu 2 i choroby serca. Jednak znajduje się on w różnych produktach spożywczych, co sprawia, że ​​jego unikanie jest szczególnie trudne.

Czym jest cukier rafinowany?

Naturalny cukier z owoców, warzyw czy orzechów po ekstrakcji służy do wyprodukowania cukru rafinowanego, w który jest bogata lwia część dostępnej w sklepach żywności. Popularne przykłady tego cukru to sacharoza, czyli zwykły biały cukier i syrop glukozowo-fruktozowy:

Sacharoza wytwarzana jest głównie z buraków cukrowych. Proces produkcji rozpoczyna się od umycia, pokrojenia i moczenia buraków w gorącej wodzie, co pozwala na ekstrakcję słodkiego soku. Sok jest następnie filtrowany i przekształcany w syrop, który w dalszej kolejności jest przetwarzany w kryształy cukru. Są one myte, suszone, chłodzone i pakowane do torebek;



Syrop kukurydziany wytwarza się poprzez mielenie kukurydzy w celu uzyskania skrobi kukurydzianej, a następnie przetwarza się skrobię w syrop. Następnie dodaje się enzymy zwiększające zawartość fruktozy, dzięki czemu syrop kukurydziany jest słodszy. Najpopularniejszym typem jest HFCS 55. Zawiera 55 procent fruktozy i 42 procent glukozy.

Negatywne skutki stosowania cukru rafinowanego

Cukry rafinowane są dodawane do różnych produktów spożywczych. W ten sposób zakradają się do twojej diety i przyczyniają się do szkodliwych dla zdrowia efektów.

Spożywanie dużych ilości rafinowanego cukru, zwłaszcza w postaci słodkich napojów wiąże się z otyłością i nadmiarem zwłaszcza tłuszczu brzusznego, który jest czynnikiem ryzyka chorób takich jak cukrzyca i choroby serca.

Pokarmy bogate w syrop kukurydziany mogą powodować oporność na leptynę, hormon, który sygnalizuje twojemu ciału, kiedy należy jeść, a kiedy przestać. Może to częściowo wyjaśniać związek między rafinowanym cukrem a otyłością.

Wiele badań wiąże również diety o wysokiej zawartości dodanych cukrów ze zwiększonym ryzykiem chorób serca. Ponadto diety bogate w rafinowany cukier podnoszą poziom ryzyka zachorowania na cukrzycę typu 2, depresję, choroby wątroby i niektóre rodzaje raka.

Niektóre naturalne cukry też są szkodliwe

Chociaż cukry naturalne są ogólnie uważane za zdrowsze, nie jest to zawsze prawdą. Naturalne cukry można również przetwarzać w sposób, który usuwa praktycznie cały błonnik i znaczną część innych składników odżywczych. Koktajle i soki są tego dobrym przykładem.

Całe owoce zawierają błonnik i wodę, a ponadto można je gryźć. Blendowanie lub wyciskanie soku powoduje usunięcie prawie całego błonnika, a także pozbawia możliwości gryzienia, co oznacza, że ​​prawdopodobnie będziesz potrzebować większej porcji, aby poczuć satysfakcję. Przetwarzanie usuwa również niektóre witaminy i korzystne związki.

Inne popularne formy naturalnych cukrów obejmują miód i syrop klonowy. Wydaje się, że oferują one więcej korzyści i składników odżywczych niż cukry rafinowane. Wciąż jednak są ubogie w błonnik i pełne cukru, więc powinny być spożywane z umiarem.