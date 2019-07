Dieta oparta na tych produktach może zapobiec cukrzycy typu 2. Jak często je jesz?

Jak podają naukowcy, związek między sposobem żywienia opartym na roślinach, a cukrzycą typu 2 jest bardzo pozytywny. Stanie się jeszcze bardziej korzystny, gdy zdrowa żywność pochodzenia roślinnego – taka jak owoce, warzywa, produkty pełnoziarniste, rośliny strączkowe i orzechy – zostanie nie tylko włączona do codziennej diety, ale wręcz będzie jej podstawą, w przeciwieństwie do przetworzonych zbóż, skrobi i cukrów.

Zdrowa dieta – czyli jaka?

Naukowcy zauważyli, że spożywanie diet roślinnych wiązało się ze zmniejszeniem ryzyka cukrzycy średnio o 23 procent. Ponadto wykazali, że osoby, które spożywały zdrową wersję diety roślinnej, z naciskiem na spożycie świeżych owoców, warzyw, produktów pełnoziarnistych, orzechów i roślin strączkowych oraz minimalizując spożycie napojów słodzonych cukrem i rafinowanych węglowodanów, mogły cieszyć się zmniejszeniem tego ryzyka o kolejne 30 procent. Głównym autorem badania był dr Qi Sun, profesor nadzwyczajny w Departamencie Żywienia w Harvard T.H. Chan School of Public Health w Bostonie.

W świecie medycyny od dawna wiedzą powszechną jest fakt, że zdrowa dieta – w połączeniu z regularnymi ćwiczeniami, utrzymywaniem prawidłowej masy ciała i wyeliminowaniem nałogu nikotynowego – jest jednym ze sposobów zapobiegania lub opóźniania wystąpienia cukrzycy typu 2.

Tom Sanders, emerytowany profesor żywienia i dietetyki w King's College London odnotował powiązany fakt. Dieta wegetariańska lub inna dieta roślinna o wysokiej zawartości cukrów prostych i przetworzonych produktów prawdopodobnie zwiększy ryzyko cukrzycy typu 2, zwłaszcza gdy wiąże się z niskim poziomem aktywności fizycznej. Profesor Sanders nie był zaangażowany w najnowsze badania.

Cukrzyca dotyczy coraz szerszych grup ludzi. Ponad 30 milionów osób w Stanach Zjednoczonych, czyli około 1 na 10, cierpi na cukrzycę, a nawet 95 procent z nich ma cukrzycę typu 2, zgodnie z danymi Centers for Disease Control and Prevention. Na całym świecie odsetek zachorowań na cukrzycę rośnie – liczba osób cierpiących z jej powodu wzrosła ze 108 milionów w 1980 r. aż do 422 milionów w 2014 r., jak podała Światowa Organizacja Zdrowia.

Badanie związku między dietą roślinną a cukrzycą

W jednym z najnowszych artykułów dotyczących tematu cukrzycy dokonano przeglądu dziewięciu wcześniej opublikowanych badań dotyczących sposobów żywienia opartych na roślinach i ich związku z cukrzycą typu 2 wśród dorosłych. Badania te obejmowały łącznie 23 544 przypadki cukrzycy typu 2.

Po przeanalizowaniu danych pozyskanych w przebiegu badania naukowcy odkryli, że pilne przestrzeganie diety opartej na roślinach wiązało się z mniejszym ryzykiem cukrzycy typu 2. Było to zauważone we wszystkich grupach wiekowych i pomimo wskaźników masy ciała danych osób.

Wskaźnik masy ciała, czyli BMI, to waga osoby w kilogramach podzielona przez kwadrat wzrostu w metrach. Taki pomiar służy do sprawdzenia, czy dana osoba już zmaga się z otyłością. BMI od 25 do 29,9 uważa się za nadwagę, a BMI 30 lub większe świadczy już o otyłości. Sama otyłość jest czynnikiem ryzyka cukrzycy typu 2.

W omawianym artykule zwrócono uwagę na pewne ograniczenia, w tym fakt, że dane żywieniowe brane pod lupę w badaniach opierały się na zgłoszeniach od ludzi, którzy mieli je stosować, a nie były faktycznie obserwowane na bieżąco przed badaczy, co stwarza ryzyko stronniczości. Stwierdzono jednak związek między dietami roślinnymi a niższym ryzykiem cukrzycy. Potrzeba mimo to przeprowadzenia większej liczby badań, aby ustalić, czy rzeczywiście istnieje związek przyczynowy.

Artykuł potwierdza to, co zostało wcześniej ustalone: dieta o wysokiej zawartości błonnika wiąże się ze zmniejszonym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych i metabolicznych. Przyznała to Alexandra Johnstone, starszy pracownik naukowy na Uniwersytecie Aberdeen w Rowett Institute of Nutrition and Health w Szkocji w pisemnym oświadczeniu dystrybuowanym przez Science Media Center w Wielkiej Brytanii. Nie była zaangażowana w prace nad artykułem. Dodała, że badania powinny koncentrować się na tym, które składniki diety roślinnej są powiązane z zapobiegawczymi skutkami zdrowotnymi.

Dr Sun poinformował, że istnieje wiele rodzajów diet, które można uznać za dietę roślinną, począwszy od ścisłej diety wegańskiej, diety wegetariańskiej, aż po diety, które podkreślają wagę spożywania pokarmów pochodzenia roślinnego, ale nie wykluczają całkowicie spożycia produktów zwierzęcych.

W artykule wykazano, że stosowanie diety opartej głównie na roślinach, która jednak obejmuje niektóre produkty zwierzęce, takie jak mięso, może być nadal korzystne. Należy pamiętać, że wiele zdrowych sposobów żywienia, takich jak dieta śródziemnomorska lub dieta DASH, jest w dużej mierze opartych na roślinach. Dlatego osoby, które praktykują jedzenie zgodnie z wytycznymi tych diet, są na dobrej drodze do zapobiegania cukrzycy.

Jak poinformowała dietetyk Rahaf Al Bochi, jednocześnie rzecznik Akademii Żywienia i Dietetyki, pokarmy w diecie śródziemnomorskiej są rzeczywiście bogate w antyoksydanty, witaminy, minerały i błonnik. Te z kolei są kluczowymi składnikami zmniejszającymi ryzyko chorób przewlekłych. Specjalistka zauważyła, że taki styl żywienia to coś więcej niż dieta: zachęca do jedzenia z przyjaciółmi i rodziną, towarzyskich posiłków, świadomego spożywania ulubionych potraw, a także włączenia ruchu i ćwiczeń w celu osiągnięcia zdrowego stylu życia.

