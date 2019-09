Po alkoholu nie jesteś sobą? Otóż wręcz przeciwnie

Amerykańscy naukowcy dowiedli, że konsumpcja alkoholu wpływa na naszą empatię, ale nie wpływa na nasze standardy moralne. – Rzeczywiście na co dzień kontrolujemy swoje zachowanie, np. umiemy kontrolować zdenerwowanie, silne emocje, niechęć do czegoś. Alkohol uwalnia nas od tego. I może nie tyle poznajemy prawdziwego człowieka, tylko poznajemy to, co jest w nim ukryte – powiedział specjalista terapii uzależnień prof. Mariusz Jędrzejko. Socjolog powiedział o zagrożeniach płynących ze spożycia alkoholu i o mechanizmach uzależnień, a także o tym, co można zrobić, by zmienić kulturę picia w Polsce.

Nie pijemy, a... chlejemy

Polska jest na piątym miejscu na świecie pod względem spożycia alkoholu.

– Rzeczywistym zagrożeniem zdrowia Polaków są „małpki”, które ludzie kupują po drodze do pracy oraz piwo, które rujnuje młode pokolenie. Piwo zostało uznane właściwie jako nasz napój narodowy i jesteśmy jedynym, znanym mi krajem, w którym piwo reklamują sportowcy. To jest absurd! I w takiej kulturze wychowują się miliony ludzi – dodał ekspert.

