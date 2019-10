Zjesz warzywa chętniej dzięki tej prostej sztuczce

Dla niektórych zdrowa dieta oznacza jedzenie bez smaku, które może wydawać się karą, a nie przyjemnością. Nowe badania pokazują, że nadanie zdrowym potrawom bardziej kuszącego opisu może znacznie zwiększyć ich spożycie. W dłuższej perspektywie będzie to oznaczać, że ludzie częściej będą praktykować dobre nawyki żywieniowe, co prowadzi do zrównoważonej, zdrowej diety i lepszej jakości życia.

Wcześniejsze badania nie są bez znaczenia

Kilka lat temu naukowcy z Uniwersytetu Stanforda w Kalifornii połączyli siły ze Stanford Residential & Dining Enterprises, aby przetestować nowe podejście do zdrowego odżywiania. Usunęli przymiotniki opisujące niezdrową żywność i opracowali system nazywania zdrowej żywności z uwzględnieniem smaków w potrawie. Na przykład opisali marchewkę w wymyślny sposób, aby wydawała się smaczniejsza. Wzięli pod uwagę, że większość ludzi kieruje się smakiem przy wyborze, a nie wartościami zdrowotnymi.

Z tego eksperymentu naukowcy dowiedzieli się, że oryginalne opisy żywności zachęcały ludzi do jedzenia warzyw częściej niż gdyby te same produkty miały nazwy neutralne lub prozdrowotne. Opublikowali wyniki tego wstępnego badania w 2017 r.

Opis smaku wpływa na wybory żywieniowe

W tym roku ta sama grupa poszerzyła zakres badań. Naukowcy przyjrzeli się studentom 57 szkół wyższych w Stanach Zjednoczonych w celu oceny efektu opisywania żywności skoncentrowanego na smaku. W ciągu 185 dni zespół przeanalizował 137842 decyzje dotyczące 24 rodzajów warzyw w 71 potrawach o nazwach neutralnych, odwołujących się do wartości zdrowotnych oraz skoncentrowanych na smaku.

Naukowcy odkryli, że skoncentrowanie na smaku przy opisie warzyw zwiększyło ich spożycie o prawie jedną trzecią (konkretnie 29 procent) w porównaniu z opisem skoncentrowanym na zdrowiu.

Nastąpił także 14-procentowy wzrost spożycia warzyw, gdy miały one nazwy opisujące smak, a nie neutralne. Kiedy naukowcy przeanalizowali spożycie zdrowej żywności, porównując początkowe porcje z ilością, którą wyrzucono na kompost, zauważyli 39-procentowy wzrost ilości warzyw spożywanych przez uczestników.

Pieczony lepszy niż niesamowity?

Alia Crum, adiunkt psychologii i starszy autor badania mówi, że opisywanie żywności skoncentrowane na smaku działa, ponieważ „potęguje oczekiwania na pozytywne doznania smakowe”. Jej zdaniem odniesienia do składników, takich jak czosnek lub imbir, do metod przygotowania, takich jak „pieczony” oraz użycie słów podkreślających wrażenia, takich jak „skwierczący” pomagają przekazać, że danie jest nie tylko smaczne, ale także może cię pocieszyć lub wywołać określone uczucia.

Opisywanie żywności przy użyciu nieskonkretyzowanych pozytywnych słów, takich jak „absolutnie niesamowite” nie zwiększyło popularności, ponieważ były one niejasne.

Oba przeprowadzone badania wykazały, że podkreślenie smacznych i przyjemnych cech zwiększa spożycie warzyw.

