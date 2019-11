Jak picie alkoholu wpływa na osoby z chorobą Crohna?

Choroba Leśniowskiego-Crohna jest rodzajem zapalnej choroby jelit. Może wpływać na cały przewód pokarmowy, od ust do odbytu, ale najczęściej wpływa na jelita. Objawy Leśniowskiego-Crohna różnią się w zależności od osoby i mogą się zmieniać z czasem. Nie ma lekarstwa na ten stan. Leczenie koncentruje się na doprowadzeniu do remisji choroby, gdy dana osoba doświadcza objawów.

Czy osoba z chorobą Leśniowskiego-Crohna może pić alkohol?

Alkohol może wpływać na układ odpornościowy, przyczyniając się do zapalenia jelit. Może to wywołać lub pogorszyć objawy. Te zmiany chemiczne mogą zakłócać funkcjonowanie jelit. Osoby z chorobą Leśniowskiego-Crohna są szczególnie podatne na tego typu uszkodzenia. Ponieważ każda osoba z tą chorobą ma inne doświadczenie, nie ma prostej zasady co do alkoholu. Alkohol może nie wywoływać objawów Leśniowskiego-Crohna u jednej osoby, ale poważne reakcje u innej.

Ponadto osoby z chorobą Crohna mogą różnie reagować na różne rodzaje alkoholu. Na przykład wysokoprocentowy alkohol może być łatwo tolerowany, podczas gdy piwo jest silnym czynnikiem wywołującym objawy. Ważne jest, aby każdy z chorobą Leśniowskiego-Crohna poświęcił czas i porozmawiał z lekarzem o objawach. Unikanie alkoholu przez pewien czas i ponowne wprowadzanie go powoli może pomóc lepiej zrozumieć, jak reaguje organizm.

Co mówią badania?

Niewiele badań dotyczyło spożywania alkoholu przez osoby z określonymi rodzajami chorób jelit, takimi jak choroba Crohna. Badanie z 2010 r. wykazało, że picie alkoholu może pogorszyć objawy choroby. Jednak wzięto w nim pod uwagę tylko 129 osób z chorobami jelit, z których 52 miały chorobę Crohna. Badanie polegało na odpowiedziach w kwestionariuszu.

W badaniu z 2018 r. naukowcy doszli do podobnych wniosków. Podobnie jak we wcześniejszych badaniach, autorzy stwierdzili, że osoby, które piły alkohol, częściej zgłaszały nasilenie objawów. Autorzy potwierdzają, że potrzeba więcej badań, zanim dojdzie do ostatecznego wniosku.

Jedna duża recenzja z 2018 r. przeanalizowała wyniki 12 badań, w których badano wpływ alkoholu u osób z chorobami jelit. W większości tych badań stwierdzono również, że objawy choroby Crohna pogorszyły się wraz ze spożyciem alkoholu. Autorzy zauważyli również, że potwierdzenie wyników będzie wymagało dalszych badań. Pomocne może być odstawienie alkoholu na pewien czas, aż choroba ustąpi. Można następnie wypróbować niewielkie ilości jednego rodzaju napoju i zwrócić szczególną uwagę na to, jak toleruje go organizm.

W jednym badaniu przeanalizowano wpływ pięciu napojów alkoholowych na osoby z chorobą Leśniowskiego-Crohna. Były to: czerwone wino, białe wino, butelkowany napój mieszany z wódką, piwo i czysty etanol. Naukowcy odkryli, że uczestnicy podobnie przyswoili te napoje, ale koktajl w butelce i piwo doprowadziły do ​​większego bólu brzucha niż pozostałe trzy rodzaje napojów. Zespół przypisał tę reakcję wyższej zawartości cukru w ​​koktajlu i piwie.

Inne badaniedotyczyło szczególnie czerwonego wina spożywanego podczas remisji choroby jelit. Autorzy stwierdzili, że picie nawet umiarkowanych ilości czerwonego wina może powodować zwiększoną przepuszczalność lub wyciek w jelitach, co może prowadzić do zaostrzeń i nasilenia objawów.

Jakie są oznaki zaostrzenia?

Zaostrzenie to okres zwiększonego stanu zapalnego, na który wpływa choroba Crohna. Może prowadzić do wielu innych objawów, takich jak:

biegunka



ból brzucha, skurcze

krwawienie z odbytnicy

zaparcia, które mogą prowadzić do niedrożności jelit

nagła konieczność wypróżnienia.

Niektóre osoby mają również objawy w innych częściach ciała. Mogą to być: