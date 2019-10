Sezon na bostonkę w pełni. Jak objawia się choroba?

Jesień to okres, w którym nietrudno o złapanie infekcji wirusowej. Na działanie drobnoustrojów najbardziej narażone są małe dzieci, które uczęszczają do żłóbków i przedszkoli. Bostonka atakuje najczęściej właśnie dzieci, choć chorują na nią także osoby dorosłe. Po czym poznać, że mamy do czynienia z chorobą bostońską?

Choroby wirusowe najczęściej atakują jesienią

Przesilenie jesienne to trudny czas dla naszego organizmu, a zwłaszcza dla organizmów naszych dzieci, bo to one najczęściej łapią różne infekcje wirusowe. Sprzyja im nie tylko osłabienie, ale także zmienna pogoda i przebywanie w dużych grupach rówieśniczych, czyli w żłobkach i przedszkolach, do których rodzice posyłają nie zawsze w pełni zdrowe maluchy, co zwykle kończy się małą epidemią.

Przed wirusami nie możemy całkowicie się uchronić, jednak ogromne znaczenie w zapobieganiu infekcjom na hartowanie organizmu i stosowanie bogatej w witaminy oraz minerały diety, a także przestrzeganie podstawowych zasad higieny, czyli częste mycie rąk ciepłą wodą z mydłem.

Czy bostonka jest zaraźliwa?

Bostonka to choroba zakaźna, którą możemy bardzo łatwo się zarazić. Najbardziej podatne są na nią dzieci oraz osoby dorosłe o obniżonej odporności organizmu, która jest np. wynikiem przewlekłego stresu lub przemęczenia. Choroba przenosi się drogą kropelkową oraz poprzez kontakt z kałem, dlatego trzeba uczuć dzieci dokładnego mycia rąk po każdej wizycie w toalecie.

Bostonka – przyczyny

Od kilku lat notuje się coraz więcej przypadków choroby bostońskiej. Naukowcy podejrzewają, że ma to związek z ocieplaniem się klimatu i coraz łagodniejszymi zimami.

Przyczyną choroby bostońskiej jest przede wszystkim zakażenie wirusem Coxsackie typu A i B, choć choroba ta może być powodowana także przez inne drobnoustroje np. enterowirus EV 71.

Bostonka – objawy

Pierwszym objawem choroby jest osłabienie oraz gorączka, która może przekraczać 39 stopni Celsjusza. W ten sposób rozpoczyna się wiele chorób zakaźnych, dlatego na samym początku trudno jest rozpoznać, z jaką infekcją mamy do czynienia. Następnie dołączają kolejne objawy, czyli ból gardła i brak apetytu oraz mogą pojawić się problemy żołądkowe typowe np. dla zakażenia rotawirusami. Charakterystycznym objawem choroby, który pojawia się w kilka dni po zakażeniu, jest wysypka. Zlokalizowana jest ona w jamie ustnej i w gardle, na podeszwach stóp i po wewnętrznej stronie dłoni. Czasami zmiany skórne obserwowane są także na pośladkach oraz w okolicy narządów płciowych. Wysypka pojawiająca się w wyniku bostonki może być mylnie brana przez rodziców za objawy ospy wietrznej, ale wprawne oko doświadczonego lekarza szybko rozpozna różnice pomiędzy tymi chorobami.

Wysypka związana z bostonką ma postać czerwonych lub łososiowych plamek, grudek oraz wypełnionych treścią surowiczą pęcherzyków. Najbardziej dokuczają zmiany pojawiające się w jamie ustnej, które po pęknięciu tworzą piekące nadżerki. Z tego względu osoby chore odmawiają jedzenia i przyjmowania płynów, jednak prawidłowe nawadnianie organizmu jest kluczowe w przypadku chorób, które przebiegają z gorączką. Aby nieco złagodzić ból związany z wysypką w ustach, można pić chłodne napoje, stosować ziołowe płukanki oraz przepisane przez lekarza preparaty o działaniu znieczulającym i antyseptycznym np. w formie sprayu.

Zakażenie bostonką powoduje nieprzyjemne objawy przez kilka dni i nie jest zagrożeniem dla zdrowia oraz życia, chociaż ze względu na wysoką gorączkę może być niebezpieczne dla niemowląt oraz dzieci z obniżoną odpornością organizmu, a także kobiet w ciąży. Choroba ta stosunkowo rzadko atakuje dorosłych, jednak mając kontakt z chorym dzieckiem, trzeba liczyć się z tym, że możemy się zarazić.

Bostonka – leczenie

Leczenie bostonki ogranicza się jedynie do łagodzenia towarzyszących jej dolegliwości. Ze względu na to, że chorobę powodują wirusy, nie stosuje się antybiotykoterapii. Najczęściej lekarze polecają stosowanie leków przeciwgorączkowych, które dopasowane są do wieku dziecka (dzieciom do 12. roku życia nie można podawać preparatów, które zawierają kwas acetylosalicylowy), preparatów odkażających i przeciwbólowych do stosowania w jamie ustnej oraz zmniejszających świąd i pieczenie wysypki, która pojawia się na dłoniach i stopach. W przypadku, gdy choroba przebiega z objawami żołądkowymi np. biegunką lub wymiotami może być konieczne zastosowanie preparatów, które uzupełnią utracone elektrolity.

