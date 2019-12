Te pokarmy uzależniają najbardziej. Też je lubisz?

Do 20 procent ludzi może być uzależnionych od jedzenia lub wykazywać noszące znamiona uzależnienia zachowania żywieniowe. Odsetek ten jest jeszcze wyższy wśród osób z otyłością. Uzależnienie od żywności ma takie same mechanizmy, jakie przejawia osoba z zaburzeniem zażywania substancji wykazuje uzależnienie od konkretnej substancji.

Badanie nad uzależnieniem od jedzenia

Osoby uzależnione od żywności zgłaszają, że nie są w stanie kontrolować spożycia niektórych pokarmów. Jednak ludzie nie uzależniają się od jedzenia tak po prostu. Niektóre pokarmy znacznie częściej wywołują objawy uzależnienia niż inne.

Naukowcy z University of Michigan badali temat odżywiania o znamionach uzależnienia wśród 518 osób. Jako odniesienie wykorzystali skalę uzależnienia od żywności Yale (YFAS). Jest to najczęściej używane narzędzie do oceny uzależnienia od żywności.

Wszyscy uczestnicy otrzymali listę 35 produktów spożywczych, zarówno przetworzonych, jak i nieprzetworzonych. Ocenili prawdopodobieństwo wystąpienia problemów z każdym z 35 pokarmów w skali od 1 (wcale nie uzależniającej) do 7 (skrajnie uzależniającej). W tym badaniu u 7-10 proc. uczestników zdiagnozowano pełne uzależnienie od jedzenia.

Ponadto 92 proc. uczestników wykazywało zachowania żywieniowe o znamionach uzależnienia w stosunku do niektórych produktów spożywczych. Wielokrotnie mieli ochotę przestać je jeść, ale nie byli w stanie tego zrobić.

Najbardziej uzależniające pokarmy

Nic dziwnego, że większość pokarmów ocenionych jako uzależniające to żywność przetworzona. Te produkty były zwykle bogate w cukier lub tłuszcz – lub oba. Liczba po każdym pokarmie jest średnią oceną podaną w wyżej wspomnianym badaniu, w skali od 1 (wcale nie uzależniająca) do 7 (skrajnie uzależniająca).

pizza (4.01) czekolada (3.73) chipsy (3.73) ciasteczka (3.71) lody (3.68) frytki (3.60) cheeseburgery (3.51) napoje gazowane (niedietetyczne) (3.29) ciasto (3.26) ser (3.22) bekon (3,03) smażony kurczak (2.97) bułki (2.73) popcorn (z masłem) (2.64) płatki śniadaniowe (2.59) żelki (2,57) stek (2,54) babeczki (2.50)

Najmniej uzależniające pokarmy

Najmniej uzależniające były głównie produkty nieprzetworzone.

ogórki (1.53) marchewki (1.60) fasola (1.63) jabłka (1.66) brązowy ryż (1.74) brokuły (1.74) banany (1.77) łosoś (1.84) kukurydza (bez masła lub soli) (1.87) truskawki (1.88) batonik muesli (1.93) woda (1.94) krakersy (zwykłe) (2.07) precle (2.13) pierś z kurczaka (2.16) jajka (2.18) orzechy (2.47)

