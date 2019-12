Nowa odmiana jabłek. Chrupiące, soczyste i świeże przez rok – ale czy na pewno zdrowe?

Nowa odmiana jabłek pozostaje świeża w lodówce przez rok. Brzmi dobrze? Jednak ważniejszym pytaniem dla konsumentów może być to, czy jabłka są smaczne i zdrowe. Cosmic Crisp to mieszaniec aromatycznego Honeycrisp i bardziej trwałych odmian Enterprise. Ten nowy gatunek został opracowany przez zespół hodowców z Washington State University w 1997 roku. Ponad dwie dekady później jabłka mają podbijać światowe rynki.

Czytaj także:

Batonik, kabanosy, jabłko? Co powinno znaleźć się w śniadaniówce dziecka?

Nowa odmiana jabłek ma swoje plusy

Cosmic Crisp, według twórców i ekspertów to odmiana słodka i orzeźwiająca. „Pierwszą cechą, która mnie zadziwiła, była wysoka zawartość cukru” – powiedziała Meg Raines, szef kuchni w The Evolving Plate. Dodała, że ​​nowa rasa nadaje się do jedzenia na surowo, a także do pieczenia, smażenia i gotowania. „Soczystość dodaje wilgotności wypiekom i upłynnia te rodzaje ciast, które podczas pieczenia zamieniają się w słodki syrop. Dodaje dzięki temu wiele naturalnej słodyczy wypiekom i umożliwia zmniejszenie dodanego cukru w oryginalnym ​​przepisie”.

Wraz z naturalnie wysoką zawartością cukru, tekstura jabłka została opracowana tak, aby sprostać wymaganiom konsumentów. „Miąższ jabłka nie jest zbyt gęsty i suchy, ale też nie jest zbyt wodnisty i papkowaty, dzięki czemu idealnie nadaje się do pieczenia” – stwierdziła Raines.

Dłuższy okres trwałości

Cosmic Crisp również niszczeje wolniej niż przeciętne jabłko. Zmiana kwasowości jabłka zmieni również jego teksturę i faktycznie zmniejsza szybkość degradacji, dzięki czemu można go umieścić w lodówce na dłużej. A dokładnie do 12 miesięcy. Ponadto mniej brązowieje po pokrojeniu. Nie jest to jednak jabłko zmodyfikowane genetycznie. Tutaj mamy klasyczną hybrydyzację, która jest praktyką w rolnictwie od samego początku.

Czytaj także:

Ila kalorii mają gruszki? Od dziś będziesz po nie sięgać częściej

Czy spożywanie Cosmic Crisp jest bezpieczne?

Wszyscy słyszeliśmy porady dotyczące „jedzenia jednego jabłka dziennie”. Istnieją powody, dla których ten popularny owoc zajmuje tak wysoką pozycję w prowadzeniu zdrowego stylu życia. Jabłka to niedrogi i bardzo dostępny sposób na uzyskanie spektrum niezbędnych składników odżywczych, od witaminy C przez potas po katechinę, przeciwutleniacz, który może wspomóc poprawić funkcjonowanie mózgu i mięśni.

„Wszystkie jabłka zawierają silne przeciwutleniacze i fitoskładniki, które pomagają naszemu ciału” – powiedziała dietetyk Caroline West Passerrello. „Zawierają również błonnik pokarmowy”.

Regularne spożywanie tego popularnego owocu może pomóc w kontrolowaniu poziomu cukru we krwi i cukrzycy typu 2 oraz zmniejszyć ryzyko chorób serca i niektórych nowotworów. „Nie ma absolutnie żadnych obaw w spożywaniu tego ani żadnego jabłka” – powiedziała Tracy Grondine, dyrektor ds. Komunikacji w USApple.

Krzyżowanie a modyfikacja genetyczna

Cosmic Crisp brzmi nienaturalnie, ale zostało opracowane w tradycyjny sposób. „Jabłko Cosmic Crisp to hybryda dwóch jabłek” – wyjaśniła Passerrello. „Oznacza to, że teoretycznie ta odmiana mogła powstać z zapylenia krzyżowego w sadach”. Nowa odmiana narodziła się dzięki interwencji człowieka, nie nastąpiła jednak modyfikacja genetyczna. „Tradycyjne, wolno brązowiejące jabłka naturalnie wytwarzają enzymy, które pod wpływem tlenu po cięciu zmieniają je w brązowe. Nadal będzie trochę brązowieć, gdy je pokroisz”.

Czytaj także:

Dlaczego warto jeść jednego banana dziennie? Będziesz zaskoczony