Jak pić (i jeść) w święta, by nie żałować?

Sezon świąteczny może mieć słodko-gorzki smak dla każdego, kto stara się utrzymać wagę pod kontrolą. Chociaż jest to radosny czas i wspaniała okazja do nawiązania kontaktu z przyjaciółmi, współpracownikami i bliskimi, imprezy świąteczne są przepełnione pysznymi pokusami, które mogą prowadzić do poczucia winy, jeśli ulegniesz pokusie ich spożycia. Mogą też prowadzić do poczucia deprywacji, jeśli nie pozwolisz sobie na to ulegnięcie. Lub po prostu mogą wzbudzać dodatkowy niepokój, którego nikt nie potrzebuje odczuwać w czasie świąt.

Między barami, bufetami deserowymi i posiłkami w restauracji można poczuć, że nie ma innego wyjścia, jak tylko zrezygnować z zabawy i powiedzieć sobie samemu stanowcze „nie”, jeśli priorytetem jest zachowanie fasonu.

Stres związany z jedzeniem i napojami (zwłaszcza alkoholowymi) podczas świąt jest tak powszechny, że eksperci od żywienia mają na uporanie się z nim gotowe rozwiązania.

