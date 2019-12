Jak zachować dobrą, radosną atmosferę podczas świąt?

Boże Narodzenie to z jednej strony piękny czas, pełen rodzinnego ciepła, dobrego jedzenia (które smakuje tak wyjątkowo tylko ten jeden raz w roku) i innych atrakcji. Zwłaszcza tych niezamierzonych. To właśnie wtedy, pod wpływem stresu, a nierzadko także alkoholu może po prostu dziać się bardzo różnie.

Siadamy do stołu. Składamy życzenia sobie nawzajem. Rozmawiamy. Dyskusje kleją się raz lepiej, raz gorzej. Aż tu nagle i niespodziewanie ta niepozorna i niewinna wymiana zdań eskaluje aż do osiągnięcia rozmiarów znacznie wykraczające ponad te zamierzone. Small talk czy wielka wojna? Czasami wynikają kompletnie absurdalne kłótnie, które mogą skończyć się wyjątkowo źle i przykro nie tylko dla tych bezpośrednio w nie zaangażowanych. Co robić, by tego uniknąć?

Przede wszystkim zacząć od siebie. Spokojny gospodarz domu, który czuwa nad wszystkim i pozostaje opanowany wpływa dobrze na pozostałych domowników oraz przybyłych gości. Zapoznaj się z poniższą listą, by przetrwać święta... a raczej spędzić je miło, bez kłótni, stresu i niepokoju.

Rady na spokojne święta

