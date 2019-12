Jak zrobić idealną sałatkę jarzynową? Swój przepis zdradza Koło Gospodyń

W „Dzień Dobry TVN” Daria Ładocha, Koło Gospodyń „Malowane Szminką” i Antek Smykiewicz rozważali nad najlepszym smakiem sałatki jarzynowej. Jakim przepisem podzieliła się Daria Ładocha? Blogerka zdradziła też, kilka swoich sprawdzonych sposobów i patentów na tę tradycyjną potrawę.

Czy rezygnować z majonezu?

Majonez o wysokiej zawartości tłuszczu jest często uważany za niezdrowy. Jest to głównie tłuszcz, a zatem gęsta kaloria, więc łatwo jest szybko dodać kalorie i tłuszcz, gdy nie zwracasz uwagi na wielkość porcji.

Ponadto niektóre osoby omijają popularną przyprawę ze względu na obawy, że niewłaściwie przechowywany majonez może być siedliskiem bakterii. Prawda jest taka, że ​​dzięki starannemu doborowi, odpowiedniemu przygotowaniu i przechowywaniu oraz umiarkowanemu użyciu majonez może być pysznym i zdrowym dodatkiem do diety niskowęglowodanowej.

W zależności od rodzaju stosowanej diety majonez może być dla ciebie dobry lub zły. Majonez to głównie olej, więc jest to wysokotłuszczowa i bogata w kalorie przyprawa. Dobrą wiadomością jest to, że prawie każdy jadalny olej może być użyty do produkcji majonezu, więc sam olej jest największym czynnikiem wpływającym na zdrowie przepisu.

