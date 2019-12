Dlaczego jagody goji zalicza się do superfoods?

Jagody goji stosowane są w profilaktyce różnych chorób od 2000 lat. Pochodzą one z Chin, gdzie medycyna naturalne jest od wieków niezwykle popularna i powszechnie praktykowana. Te niepozorne, pomarańczowe jagody kryją w sobie niezwykłą moc, dzięki której odżywiają organizm i mogą chronić przed wieloma chorobami.

Jagody goji – właściwości lecznicze

Jagody goji zaliczane są do superfoods ze względu na swoje właściwości prozdrowotne, które wynikają z ich wysokich wartości odżywczych. Owoce te dostarczają do naszego organizmu ważne witaminy, minerały, aminokwasy, naturalne antyoksydanty i wiele innych cennych dla zdrowia związków, które nie są obecne np. w owocach naszej strefy klimatycznej. W Chinach od wieków praktykuje się spożywanie jagód goji i to one mają wpływać na długowieczność chińczyków oraz ich mniejszą podatność na częste choroby cywilizacyjne.

Jagody goji na cukrzycę

Jedną z ważniejszych właściwości zdrowotnych jagód goji jest jej wpływ na obniżanie poziomu glukozy we krwi. Właściwości hipoglikemiczne jagód goji badane są od wielu lat i pozwalają stwierdzić, że spożywanie tych owoców może chronić przed cukrzycą. Co więcej, owoce goji pozwalają redukować skutki negatywnego wpływu zaburzeń cukrzycowych na ludzki wzrok. Stosowanie jagód goji u osób z retinopatią cukrzycową pozwala zahamować postęp choroby, co ma ogromne znaczenie dla jakości życia osób chorych.

Jagody goji na cholesterol

Jagody goji pomagają także utrzymać właściwy poziom cholesterolu i polecane są nie tylko profilaktyczne, ale także leczniczo, jako składnik diety osób, u których „zły” cholesterol przekroczył dopuszczalne normy. Warto wiedzieć, że oprócz wpływu na obniżenie poziomu złego cholesterolu jagody goji pomagają także obniżyć równie szkodliwy poziom trójglicerydów oraz zwiększyć poziom prozdrowotnie działającego, dobrego cholesterolu.

Jagody goji w profilaktyce antynowotworowej

Wysoka zawartość naturalnych antyoksydantów sprawia, że jagody goji uznawane są za jedne ze skuteczniejszych owoców, jeżeli chodzi o ochronę organizmu przed rozwojem nowotworów. Efektywnie redukują one wolne rodniki, które są jedną z przyczyn powstawania w organizmie komórek nowotworowych, a także mają wpływ na hamowanie rozwoju nowotworów w przypadku m.in. schorzeń nowotworowych, które dotyczą układu pokarmowego.

Co więcej, systematyczne spożywanie jagód goji lub przyjmowanie suplementów zawierających pozyskane z nich ekstrakty wpływa na poprawę wzroku, chroni przed ślepotą i regeneruje wątrobę. Jest to szczególnie ważne w przypadku osób, które nadużywają alkoholu oraz stosują bogatą w produkty wysoko przetworzone dietę. Niektóre badania dowodzą, że jagody goji mogą też wspomagać odchudzanie i zapobiegać przed niekontrolowanym przybieraniem na wadze. Dodatkowym, pozytywnym skutkiem spożywania jagód goji jest ograniczenie tempa przebiegu procesów starzenia się organizmu oraz poprawa wyglądu cery, która zyskuje wskutek dostarczania do organizmu sporej dawki naturalnych antyoksydantów.

Podsumowując, jagody goji zaliczane są do superfoods ze względu na swoje właściwości oraz bogaty skład. Owoce te dostarczają do organizmu wiele cennych od względem odżywczym i leczniczym związków o potwierdzonej skuteczności w kierunku zapobiegania różnym schorzeniom oraz dolegliwościom zdrowotnym. Skuteczność działania jagód goji uzależniona jest od ich systematycznego spożywania w postaci naturalnej – na naszym rynku dostępne są suszone jagody goji oraz przygotowane z nich przetwory; jagody goji możemy stosować także pod postacią suplementów diety. Suplementy diety powinny zawierać wysokiej jakości ekstrakt z jagód goji, które pochodzą z certyfikowanych upraw. Warto zwrócić też uwagę na jakość oraz pochodzenie suszonych owoców goji i przygotowywanych z nich soków.

