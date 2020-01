Picie wody jest dobre – ale nie w nadmiarze. Jak uniknąć przewodnienia?

Ciało stara się stale utrzymywać równowagę. Jednym z elementów równowagi jest stosunek płynu do elektrolitów we krwi. Wszyscy potrzebujemy pewnych ilości elektrolitów, takich jak sód, potas, chlor i magnez, aby utrzymać kurczenie się mięśni, funkcje układu nerwowego i kontrolę poziomu kwasów i zasad w organizmie.

Kiedy pijesz za dużo wody, może to zakłócić ten stosunek i zaburzyć równowagę – co, co nie jest zaskoczeniem, nie jest dobrą rzeczą.

Czytaj także:

5 najlepszych sposobów na szybkie nawodnienie organizmu

Waga elektrolitów

Elektrolitem wzbudzającym największe obawy w przypadku odwodnienia jest sód. Zbyt dużo płynu rozcieńczy ilość sodu we krwi, co prowadzi do nienormalnie niskich poziomów, zwanych hiponatremią. Objawy hiponatremii mogą początkowo być łagodne, takie jak nudności lub wzdęcia. Objawy mogą stać się ciężkie, zwłaszcza gdy nagle spada poziom sodu. Poważne objawy obejmują:

zmęczenie

osłabienie



niepewny chód

drażliwość

zmieszanie

drgawki.

Hiponatremia a zatrucie wodą

Być może słyszałeś termin „zatrucie wodą”, ale to nie to samo co hiponatremia. Hiponatremia oznacza po prostu, że poziom sodu w surowicy jest niski, zdefiniowany jako mniej niż 135 mEq/l, ale zatrucie wodą oznacza, że ​​pacjent ma objawy niedoboru sodu. Nieleczone zatrucie wodą może prowadzić do zaburzeń mózgu, ponieważ bez sodu regulującego równowagę płynów w komórkach mózg może zwiększać objętość w niebezpiecznym stopniu. W zależności od stopnia obrzęku zatrucie wodą może doprowadzić do śpiączki, a nawet śmierci.

Dość trudno jest wypić taką ilość wody, aby dojść do tego punktu, ale śmierć z powodu picia zbyt dużej ilości wody jest całkowicie możliwa.

Kto jest zagrożony?

Jeśli jesteś zdrowy, jest mało prawdopodobne, że wystąpią poważne problemy w wyniku picia zbyt dużej ilości wody. Nasze nerki wykonują doskonałą pracę w usuwaniu nadmiaru płynów z organizmu w procesie oddawania moczu. Jeśli pijesz duże ilości wody, aby zachować nawodnienie, bardziej prawdopodobne jest, że będziesz potrzebować częstych podróży do łazienki niż podróży na SOR.

Mimo to niektóre grupy ludzi są bardziej narażone na hiponatremię i zatrucie wodą. Jedną z takich grup są osoby z chorobami nerek, ponieważ nerki regulują równowagę płynów i minerałów. Osoby z chorobą nerek mogą być narażone na ryzyko przewodnienia, ponieważ ich nerki nie są w stanie uwolnić nadmiaru wody.

Przewodnienie może również wystąpić u sportowców, szczególnie tych biorących udział w zawodach wytrzymałościowych, takich jak maratony lub podczas upałów. Sportowcy, którzy trenują przez kilka godzin lub na dworze, są zwykle bardziej narażeni na nadmierne nawodnienie, ponieważ nie uzupełniają elektrolitów, takich jak potas i sód.

Sportowcy powinni pamiętać, że elektrolitów utraconych przez pot nie można zastąpić samą wodą. Napój zastępujący elektrolit może być lepszym wyborem niż woda podczas długich ćwiczeń.

Czytaj także:

Butelka termiczna. Jaką wybrać by długo i dobrze służyła?