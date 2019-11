Oponiak – guz mózgu, o którym niewiele osób słyszało

Oponiak to stosunkowo mało znany guz mózgu, który najczęściej ma podłoże genetyczne. Niektóre badania dowiodły, że może mieć on związek z przyjmowaniem przez dłuższy czas leków steroidowych – zależność ta dotyczy przede wszystkim kobiet. Z powstawaniem oponiaka mogą być też związane częste prześwietlenia czaszki. Ze względu na dość łagodny przebieg nowotwór ten przez długi czas może rozbijać się bezobjawowo.

Oponiak – objawy

Objawy oponiaka nie różnią się od objawów innych nowotworów mózgu. Ten typ nowotworu wyróżnia jednak to, że może on zacząć dawać typowe objawy w dość zaawansowanym stadium. Do najczęstszych, pierwszych objawów oponiaka należą:

ból głowy, które pojawia się nad ranem,



uczucie rozpierania w głowie,



poranne nudności i wymioty,



napady padaczki.

Wraz ze wzrostem guza mogą pojawiać się dodatkowe objawy, które są wynikiem ucisku na zlokalizowane wokół niego tkanki. W zależności od lokalizacji oponiaka, który zwykle rozwija się wewnątrz czaszki i dotyczy opony twardej, pojawiają się:

zaburzenia czucia,



drętwienia i niedowłady kończyn,



zaburzenia świadomości,



otępienie,



zaburzenia w funkcjonowaniu zmysłu węchu, słuchu i wzroku,



niedowład połowiczny ciała,



problemy z pamięcią i koncentracją,



zaburzenia mowy.

W niektórych przypadkach oponiak może spowodować śpiączkę.

Oponiak – rokowania

Oponiaki rzadko diagnozowane są jako nowotwory złośliwe o agresywnym i dynamicznym przebiegu. Zwykle są to guzy o niewielkiej złośliwości, które cechuje powolny wzrost i brak występowania utrudniających normalne funkcjonowanie objawów. Z tego względu rokowania są bardzo pomyślne i w wielu przypadkach nie jest konieczne zastosowanie operacyjnego usuwania guza oraz stosowanie agresywnego leczenia antynowotworowego.

W przypadku złośliwego oponiaka mózgu, który stanowi około 5% wszystkich przypadków tego nowotworu, może zajść konieczność jego usunięcia, o ile lokalizacja guza na to pozwala. Dość dużym problemem jest późna diagnostyka, bo oponiak może rozwijać się bezobjawowo nawet przez kilka lat, co powoduje, że rośnie niezauważony i mogą wystąpić problemy z jego chirurgicznym usunięciem. Warto wiedzieć, że oponiak nie musi dotyczyć jedynie mózgu, ale także może rozwinąć się w rdzeniu kręgowym.

Jak diagnozuje się oponiaka?

Oponiak może zostać zdiagnozowany podczas badania EEG mózgu, które wykonuje się u każdej osoby, która przeszła napad padaczkowy. W celu poszerzonej diagnostyki stosuje się tomografię komputerową mózgu oraz rezonans magnetyczny.

Oponiak – leczenie

Leczenie oponiaka uzależnione jest od stopnia złośliwości guza, jego rozmiarów, a także lokalizacji zmiany i przebiegu choroby. W przypadku łagodnych nowotworów często stosuje się jedynie leczenie polegające na łagodzeniu objawów choroby oraz prowadzi się stały monitoring guza za pomocą dostępnych badań diagnostycznych.

Złośliwe oponiaki oraz guzy o dużych rozmiarach, które powodują wiele uciążliwych i utrudniających normalne funkcjonowanie dolegliwości wymagają leczenia operacyjnego. Niestety, czasami nie jest możliwe całkowite wycięcie guza ze względu na jego problematyczną lokalizację, która powoduje, że podczas operacji mogłoby dojść do powikłań i uszkodzenia ważnych struktur mózgowych. W takim przypadku konieczne jest wdrożenie leczenia przeciwnowotworowego w postaci radioterapii.

Podsumowując, nowotwory mózgu dają dość charakterystyczne objawy, a jednym z nich jest nawracający ból głowy, który nie mija po przyjęciu środków przeciwbólowych. W przypadku oponiaka często jest to jedyny objaw, któremu mogą towarzyszyć różnego rodzaju napady padaczkowe. Obserwując u siebie wymienione objawy oponiaka, trzeba jak najszybciej skonsultować się z lekarzem i wykonać niezbędne badania, które pozwolą wykryć ewentualne zmiany nowotworowe oraz wdrożyć odpowiednie leczenie.