10 produktów, które dodają energii lepiej niż kawa

Jeśli chcesz mieć energię przez cały dzień, picie kawy nie jest na to dobrym sposobem. Utrzymanie stabilnego poziomu cukru we krwi jest kluczem do utrzymania stałego poziomu energii. Zapobiega to doświadczaniu wzlotów energii, a następnie spadków, gdy poziom glukozy we krwi spada, a ty czujesz się zmęczony i ospały. Sięgnięcie po szybką, słodką przekąskę lub filiżankę kawy utrzymuje cię w niekończącym się cyklu wzlotów i upadków.

Niektóre potrawy są znane z tego, że pomagają uwolnić trwałą energię. Kofeina lub słodycze mogą na chwilę cię ożywić, ale nie zastąpi to żywności z odpowiednią mieszanką składników odżywczych, które pomagają ustabilizować poziom cukru we krwi.

Spożywanie żywności zawierającej białko jest ważne, ponieważ jego obecność w żywności spowalnia uwalnianie węglowodanów do krwioobiegu, zapobiegając gwałtownym wzrostom lub wypadkom. Liczy się także rodzaj węglowodanów. Proste węglowodany są szybko wchłaniane i powodują wzrost poziomu cukru we krwi, podczas gdy złożone węglowodany są idealne do utrzymania energii. Ważna jest także zawartość tłuszczu w żywności, przy czym niektóre tłuszcze są lepsze od innych.

Które produkty dodają energii?

