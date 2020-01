Co powoduje cukrzycę typu 2 i jak ją odwrócić?

W latach 1980-2014 liczba osób chorych na cukrzycę na całym świecie wzrosła z około 108 do 422 milionów. Aż 90 proc. tych osób ma cukrzycę typu 2. Wykazano, że niekiedy występuje remisja, ale w jaki sposób i czy może trwać w dłuższej perspektywie? Dlaczego niektórzy osiągają trwałą remisję, podczas gdy inni nie? Profesor Taylor chciał odpowiedzieć na te pytania, wykorzystując dane z badania DiRECT i stosując najnowocześniejsze techniki obrazowania i monitorowania krwi.

Testowanie „hipotezy o cyklu podwójnym”

Badanie miało na celu przetestowanie i potwierdzenie tak zwanej hipotezy cyklu podwójnego, którą prof. Taylor i zespół wysunęli ponad 10 lat temu. Teoria sugeruje, że cukrzyca typu 2 wynika z nagromadzenia tłuszczu w wątrobie, co indukuje insulinooporność i zwiększa produkcję cukru we krwi. Te działania z kolei zwiększają poziom insuliny w osoczu, przyspieszając „cykl samowzmocnienia”, w którym insulina stymuluje produkcję tłuszczu. Podwyższone poziomy tłuszczu wątrobowego powodują przelewanie się lipidów do kilku tkanek, w tym trzustki.

Komórki beta odpowiedzialne za wytwarzanie insuliny znajdują się w trzustce. W badaniu autorzy zbadali prognozy hipotezy o cyklu podwójnym 2 lata po badaniu DiRECT. Chcieli „opisać procesy patofizjologiczne leżące u podstaw nawrotu cukrzycy typu 2 w grupie, która początkowo osiągnęła remisję, ale następnie cukrzyca powróciła”. Obliczyli ilość tłuszczu w narządach i brzuchu za pomocą najnowocześniejszych skanów MRI po 12 i 24 miesiącach. Przyjrzeli się w szczególności trzustce i wątrobie.

Kiedy tłuszcz wątrobowy „zapycha” trzustkę

Większość uczestników badania utrzymywała remisję przez 2 lata, ale było to możliwe tylko wtedy, gdy poziom trójglicerydów i tłuszczu w trzustce pozostawał niski. Prawie 9 na 10 uczestników, którym udało się zrzucić 15 kilogramów lub więcej odwróciło swój stan. Po 2 latach ponad jedna trzecia tych osób była wolna od cukrzycy i konieczności przyjmowania leków przez co najmniej 24 miesiące. Niewielka grupa doświadczyła jednak nawrotu, który wiązał się z powrotem do wysokiego poziomu trójglicerydów wątrobowych i wysokich poziomów tłuszczu w trzustce.

„Możemy teraz postrzegać cukrzycę typu 2 jako stan, w którym dana osoba zgromadziła więcej tłuszczu, niż jest w stanie sobie z tym poradzić. Dzięki diecie i wytrwałości pacjenci są w stanie stracić tłuszcz i potencjalnie odwrócić cukrzycę. Im szybciej zrobi się to po diagnozie, tym bardziej prawdopodobne jest, że uda się osiągnąć remisję” – podaje autor.

