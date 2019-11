Czy oczy pozwolą przewidzieć ryzyko chorób układu krążenia?

Mówią, że oczy są zwierciadłem duszy. Zdaniem naukowców mogą być również zwierciadłem serca. Poprzednie badania wykazały związek między zmianami w oku a nadciśnieniem tętniczym u dorosłych oraz podobnymi zmianami w siatkówce i wysokim ciśnieniem krwi u dzieci. „Nasze dane wskazują jasno, że w bardzo młodym wieku, u dzieci w wieku od 6 do 8 lat, które są zdrowe, można już zauważyć zmiany naczyniowe z powodu poziomów ciśnienia krwi, które są na górnej granicy normy” – mówi dr Henner Hanssen, profesor medycyny sportowej i fizjologii na Uniwersytecie w Bazylei w Szwajcarii.

„Nie wiemy, czy pozwoli to przewidzieć gorsze wyniki u dorosłych, ale widzieliśmy podobne zmiany u dorosłych, które pozwalają przewidzieć ryzyko śmierci i zachorowalność z przyczyn związanych z układem krążenia” – kontynuuje.

Czytaj także:

Naukowcy: Ten rodzaj żywności najbardziej szkodzi twojemu sercu

Miliony badań naczyń krwionośnych

To badanie jest największym badaniem związku między okiem a chorobami sercowo-naczyniowymi. Dostarczyło najbardziej niezawodnych pomiarów. Badanie wykazało, że małe naczynia krwionośne z tyłu oka były związane ze sztywnością tętnic i podwyższonym ciśnieniem krwi.

Jak wyjaśnia profesor Alicia Rudnicka z londyńskiego St. George's University, jeśli to, co dzieje się w pozostałej części ciała, znajduje odzwierciedlenie w tym, co dzieje się z tyłu oka, to, co widzimy, może być alarmem, toteż ocena morfologii siatkówki mogłaby zostać włączona do praktyki klinicznej.

Prawie 55 tys. osób w podeszłym lub średnim wieku z brytyjskiego badania Biobank pozwoliło skompletować zestaw danych do nowych badań i w sumie zespół miał dostęp do danych o 3,5 miliona odcinków naczyń krwionośnych. Zautomatyzowany program zbadał cyfrowe obrazy naczyń krwionośnych siatkówki każdego uczestnika, zapewniając zespołowi pomiary dotyczące średnicy i krzywizny naczyń krwionośnych.

Czytaj także:

Dlaczego przerywamy dietę? Odpowiedź dietetyka może być zaskoczeniem

Związek siatkówki z chorobami serca

Analiza wykazała, że ​​większa krzywizna tętnic siatkówki równa się wyższemu ciśnieniu ogólnemu, wyższemu średniemu ciśnieniu tętnicy podczas bicia serca i wyższemu ciśnieniu skurczowemu krwi. To nie było jedyne odkrycie. Zespół zauważył również związek między większą sztywnością ścian tętnic, wyższym średnim ciśnieniem tętniczym i zwężeniem naczyń krwionośnych siatkówki.

Żadne z tych efektów w siatkówce nie wpływało na widzenie człowieka, ale „mogły potencjalnie bardzo szybko pozwolić dowiedzieć się czy pacjent jest obarczony ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych”, zdaniem prof. Rudnickiej.

Następne badanie zespołu mają na celu ustalenie, czy pomiary te mogą przewidzieć chorobę serca u tej samej osoby dekadę później. Choroba sercowo-naczyniowa to wiodąca przyczyna śmierci na całym świecie. Obecnie eksperci oszacowują czynniki ryzyka chorób u danej osoby, wykorzystując szereg czynników, w tym wiek, płeć, poziom cholesterolu we krwi i ciśnienie krwi. Przyszłe wyniki badań prof. Rudnickiej mogą decydować, czy oko stanie się częścią tej listy.

Czytaj także:

Czy można schudnąć, pijąc kawę?