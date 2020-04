Czystek – suplement na wszystko? 6 faktów, które warto znać

Czy czystek to suplement na wszystkie dolegliwości?

Chociaż czystek to roślina o działaniu prozdrowotnym, to nie jest substancją leczniczą. Czystek pod postacią naparów, herbatek, suplementów w kapsułkach itd. może być uzupełnieniem odżywczej i zbilansowanej diety, dzięki czemu będzie skutecznie wspierał swoimi właściwościami zdrowie osoby stosującej, jednak z pewnością nie będzie leczył konkretnych dolegliwości i chorób. Nie może być on traktowany jako panaceum, które będzie zamiennikiem wizyty lekarskiej i właściwego leczenia farmakologicznego. Chociaż czystek ma wpływ na zdrowie, to jednak trzeba pamiętać, że nie jest to lek.

Czystek to bogate źródło polifenoli

Czystek to roślina, której przypisuje się prozdrowotne właściwości wynikające z zawartości polifenoli, czyli naturalnych antyoksydantów, neutralizujących wolne rodniki. W praktyce oznacza to, że te silne związki przeciwutleniające chronią komórki i tkanki, uniemożliwiając wolnym rodnikom niszczenie ich poprzez tworzenie stanów zapalnych w organizmie i w rezultacie prowadząc do powstawania wielu chorób, w tym np. chorób nowotworowych.

Czy czystek wspiera odporność?

Dzięki zawartości substancji antyutleniających czystek wspiera prawidłowo działające mechanizmy obronne organizmu. Tym samym osoby stosujące go mogą rzadziej chorować na grypę, przeziębienie czy podobne infekcje. Warto jednak podkreślić, że układ odpornościowy osób, które m.in. prowadzą niezdrowy tryb życia, nie stosują regularnie aktywności fizycznej i mają nieodpowiednią dietę, nie będzie działał prawidłowo, nawet jeśli będą regularnie stosowały ten suplement.

Napar z czystka odchudza. Czy faktycznie pijąc go schudniesz?

Należy podkreślić, że picie herbaty z czystka przyspiesza nieznacznie przemianę materii, dlatego też może powodować niewielki spadek masy ciała. Nie można jednak zgodzić się z tym, że napar z czystka jest odchudzający, gdyż samo picie tych ziół nie wystarczy, by schudnąć. Czystek jest suplementem, czyli może stanowić uzupełnienie zdrowej i zbilansowanej diety, w niektórych przypadkach odchudzającej, ale przy włączeniu regularnej aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. Nie można zatem liczyć na to, że odchudzanie będzie polegało tylko na stosowaniu czystka (bez względu na jego postać), a masa ciała będzie spadać. Tym bardziej napar z czystka nie jest wystarczającym sposobem na pozbycie się nadwagi lub otyłości.

Czystek jest dobry dla wszystkich. Czy faktycznie?

Należy pamiętać, że czystek to zioło o mocnych właściwościach, dlatego jego stosowanie w wielu przypadkach powinno być skonsultowane ze specjalistą. Jest to istotne szczególnie u osób przewlekle stosujących leki, których jak w przypadku wielu ziół i suplementów diety, może zaburzać ich działanie.

Pijąc napar z czystka niestraszne ci komary i kleszcze

Można spotkać się z opiniami, że pijąc napary z czystka, zawarte w nim substancje przeciwdziałają ugryzieniom komarów i kleszczy. Niestety nie jest to potwierdzone badaniami, dlatego przed wyjściem do miejsc, gdzie mogą znajdować się te owady, warto zabezpieczyć się przed nimi, korzystając ze specjalistycznych preparatów oraz zakładając odzież ochronną. Trzeba pamiętać, że np. kleszcze są nosicielami bakterii Borrelia burgdorferi wywołującej boreliozę, a dowiedziono jedynie, że olejek eteryczny z czystka kreteńskiego hamuje wzrost tej bakterii, ale nie przeciwdziała jej i też jej nie leczy.

