Dlaczego warto jeść bób? Właściwości zdrowotne i lecznicze

Rośliny strączkowe to cenne źródło białka, witamin oraz minerałów, dlatego warto po nie sięgać np. w celu ograniczenia spożycia mięsa. Suszone nasiona wielu roślin strączkowych dostępne są w sklepach przez cały rok, jednak sezon na świeży bób trwa jedynie 3 miesiące, czyli od czerwca do sierpnia.

Bób – warzywo, które warto pokochać

Nie każdy lubi smak i zapach bobu, jednak warto się do niego przekonać i spróbować wyczarować przepyszne dania z bobu, bo możemy go przyrządzić nie tylko jako samodzielną potrawę z dodatkiem świeżo stopionego masła i odrobiny soli. Świeży, prawidłowo przyrządzony bób może zastąpić zarówno mięso, jak i inne dodatki do obiadu np. ziemniaki, makaron lub ryż. Ważne: trzeba nauczyć się kupować bób, bo warzywo to szybko się psuje, jeżeli jest niewłaściwie przechowywane np. w szczelnie zamkniętej, foliowej torebce.

Czy bób jest zdrowy?

Bób jest nie tylko zdrowy, ale także bogaty w cenne składniki odżywcze. Świeży bób to doskonałe źródło, m.in. potasu, wapnia, magnezu, fosforu, żelaza, cynku, kwasu foliowego oraz bardzo potrzebnych nam aminokwasów. Jest także naturalnym źródłem sodu, miedzi i wielu witamin (np. witaminy A, witamin z grupy B, witamina C), dlatego warto przekonać się do jego smaku i bliżej poznać wszystkie właściwości lecznicze tej rośliny.

Bób ze względu na to, że należy do roślin strączkowych, może powodować u niektórych osób dyskomfort trawienny. Nie poleca się jego spożywania np. osobom cierpiącym na refluks żołądkowo-przełykowy, kamicę nerkową i choroby trzustki. Wysoki indeks glikemiczny ugotowanego bobu powoduje, że powinny z niego zrezygnować osoby chorujące na cukrzycę. Bobu nie należy podawać też niemowlętom i małym dzieciom.

Właściwości zdrowotne bobu

Właściwości zdrowotne bobu bezpośrednio związane są z jego wartościami odżywczymi. Duża zawartość białka, błonnika pokarmowego, makro- i mikroelementów oraz aminokwasów sprawiają, że bób zajmuje dość wysokie miejsce na liście polecanych przez dietetyków roślin strączkowych. Co więcej, bób nie należy do produktów wysokokalorycznych, więc można po niego sięgać, gdy jesteśmy na diecie, ale z umiarem, ze względu na wysoki indeks glikemiczny.

Bób – właściwości lecznicze

1. Bób wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu krążenia

Nie bez powodu bób uważany jest za zdrowy zamiennik mięsa. Ze względu na swoje wartości odżywcze (wysoką zawartość białka, błonnika pokarmowego, żelaza, kwasu foliowego, potasu oraz naturalnego sodu) pomaga redukować szkodliwy cholesterol oraz utrzymać prawidłowe ciśnienie tętnicze.

2. Bób wspomaga leczenie anemii

Anemia może być spowodowana niedoborami żywieniowymi, które związane są z ubogą w składniki odżywcze dietą. Spożywając bób, w naturalny sposób chronimy się przed anemią i uzupełniamy niedobory ważnych dla prawidłowego przebiegu procesów krwiotwórczych żelaza i kwasu foliowego. Ważne: w przypadku rozpoznanej anemii nie można zastąpić przepisanych przez lekarza leków bobem. Dieta bogata w żelazo i witaminy powinna być uzupełnieniem leczenia farmakologicznego.

3. Bób chroni przed nowotworem jelita grubego

Bób należy do roślin, które dostarczają do naszego organizmu błonnik pokarmowy. Dzięki niemu zmniejsza się ryzyko zachorowania na raka jelita grubego, który jest chorobą ściśle związaną z naszymi nawykami żywieniowymi.

4. Bób wspomaga leczenie choroby Parkinsona

Występująca w bobie lewodopa, czyli biologiczna forma dopaminy to składnik niektórych leków na Parkinsona. Dzięki niej możliwa jest poprawa sprawności pacjentów, u których występują związane z niedoborem dopaminy objawy ze strony układu ruchu.