Aby wiedzieć, ile cukru jest w piwie, najpierw musisz zrozumieć, jak powstaje piwo. Głównymi składnikami piwa są ziarna, drożdże i woda. Jęczmień i pszenica są najczęściej wykorzystywanymi ziarnami, a chmiel służy za główną przyprawę smakową. Proces warzenia składa się z następujących kroków:

Słodowanie. Ten etap pozwala na kontrolowane kiełkowanie ziarna. Jest to kluczowy krok, ponieważ kiełkowanie pomaga rozbić zmagazynowaną skrobię na cukier fermentowalny – głównie maltozę.

Tłuczenie na papkę. Zacieranie to proces prażenia, mielenia i moczenia kiełkujących ziaren w gorącej wodzie. Rezultatem jest płyn zawierający cukier o nazwie brzeczka.

Wrzenie. Podczas tego kroku dodaje się chmielu lub innych przypraw. Brzeczka jest następnie krótko chłodzona i filtrowana w celu usunięcia resztek roślinnych i innych.

Fermentacja. W tym momencie do brzeczki dodaje się drożdże w celu fermentacji, która przekształca cukry w alkohol i dwutlenek węgla.

Dojrzewanie. To ostatni etap warzenia, podczas którego piwo jest przechowywane i pozostawione do dojrzewania.

Jak widać, cukier jest niezbędnym elementem w produkcji piwa. Jednak nie jest dodawany jako składnik. Zamiast tego pochodzi z przetwarzania ziaren, a następnie jest fermentowany przez drożdże do produkcji alkoholu.

Ekstrakt brzeczki podstawowej

Termin odnosi się do gęstości brzeczki w stosunku do wody na różnych etapach fermentacji, i jest ona głównie determinowana przez zawartość cukru. Gdy drożdże fermentują brzeczkę, zawartość cukru maleje, a zawartość alkoholu rośnie, co z kolei obniża jego ciężar i powoduje powstanie piwa o wysokiej zawartości alkoholu.

Dlatego piwa mają początkowy i końcowy ciężar właściwy, a różnica między nimi wskazuje ilość cukru, która została przetworzona w alkohol.

Ale vs. lager

Piwa ale, jak i lager są różnymi rodzajami piw, a główną różnicą między nimi jest odmiana drożdży wykorzystywana do warzenia piwa. Piwa typu ale wytwarzane są ze szczepów Saccharomyces cerevisiae, natomiast piwa jasne stosuje Saccharomyces pastorianus. Drożdże piwne są bardzo wydajne, jeśli chodzi o fermentację cukru.

Mimo to na wydajność fermentacji drożdży wpływa kilka czynników, w tym temperatura i rosnąca zawartość alkoholu w piwie. Gdy zawartość alkoholu jest zbyt wysoka, aby mogły przeżyć, fermentacja zostaje zatrzymana.

Chociaż oba szczepy wytwarzają alkohol jako produkt końcowy, drożdże ale mają wyższą tolerancję na alkohol niż drożdże typu lager – co oznacza, że ​​mogą przetrwać w środowisku o wyższym poziomie alkoholu. Dlatego też piwa mają na ogół wyższą zawartość alkoholu i niższą zawartość cukru.

Zawartość cukru w ​​piwie

Cukier jest najbardziej podstawową jednostką węglowodanów. Strukturalnie węglowodany dzielą się na mono-, di-, oligo- i polisacharydy, w zależności od tego, czy związek ma odpowiednio 1, 2, 3–10 lub więcej niż 10 cząsteczek cukru. Głównym rodzajem cukru w ​​piwie jest maltoza, która składa się z dwóch cząsteczek glukozy. Dlatego jest klasyfikowany jako disacharyd – rodzaj prostego cukru.

Jednak maltoza i inne proste cukry stanowią tylko około 80% zawartości cukru fermentowalnego w brzeczce. Natomiast pozostałe 20% składa się z oligosacharydów, których drożdże nie fermentują. Jednak twoje ciało nie może również trawić oligosacharydów, dlatego są one uważane za wolne od kalorii i zamiast tego działają jako prebiotyczny błonnik lub pokarm dla bakterii jelitowych.

Dlatego podczas gdy piwo zawiera sporo węglowodanów, jego zawartość cukru jest na ogół dość niska.

Ile cukru zawierają różne rodzaje piwa?

Jak wyjaśniono powyżej, zawartość cukru w piwie może się różnić w zależności od jego początkowej wagi i rodzaju szczepu drożdży użytego do jego fermentacji.

Jednak producenci piwa mogą włączyć do swoich przepisów inne składniki zawierające cukier, takie jak miód i syrop kukurydziany, aby nadać swojemu piwu charakterystyczny smak.

Podczas gdy niektórzy producenci podają zawartość węglowodanów, większość ujawnia tylko zawartość alkoholu. Dlatego określenie, ile cukru zawiera twoje ulubione piwo, może być trudnym zadaniem.

Poniższa lista zawiera jednak zawartość cukru i węglowodanów w 355 ml różnych rodzajów piwa:

Zwykłe piwo: 12,8 gramów węglowodanów, 0 gramów cukru

Piwo jasne: 5,9 g węglowodanów, 0,3 g cukru

Piwo o niskiej zawartości węglowodanów: 2,6 g węglowodanów, 0 g cukru

Piwo bezalkoholowe: 28,5 gramów węglowodanów, 28,5 gramów cukru

Jak widać, jasne piwa mają nieco więcej cukru niż zwykłe piwa. Może to wynikać z różnic w procesie fermentacji.

Piwa jasne powstają przez dodanie do brzeczki glukoamylazy – enzymu, który rozkłada resztkowe węglowodany i przekształca je w fermentowalne cukry. Zmniejsza to zarówno zawartość kalorii, jak i zawartości alkoholu w piwie. Ponadto, ponieważ żaden cukier brzeczki nie jest przekształcany w alkohol w piwach bezalkoholowych, mają one najwyższą zawartość cukru.

Pamiętaj, że chociaż zawartość cukru w ​​piwie może być niska, zwykłe piwa nadal są źródłem węglowodanów, które mogą wpływać na poziom cukru we krwi. Co więcej, nawet bez zgłaszanych cukrów, zawartość alkoholu w piwie jest nadal znaczącym źródłem kalorii.

Piwo i cukier we krwi

Chociaż piwo może nie mieć dużo cukru, jest napojem alkoholowym i jako takie może obniżyć poziom cukru we krwi. Alkohol zaburza metabolizm cukru, hamując glukoneogenezę i glikogenolizę – odpowiednio produkcję i rozkład przechowywanego cukru – które są potrzebne do utrzymania równowagi cukru we krwi. Dlatego jego spożycie może powodować hipoglikemię – niski poziom cukru we krwi, dlatego ogólnie zaleca się spożywanie jej z posiłkiem zawierającym węglowodany.

Jednak spożywanie razem z prostymi węglowodanami, które zbyt szybko podnoszą poziom cukru we krwi, może prowadzić do zwiększonej odpowiedzi na insulinę, powodując ponownie hipoglikemię. Ponadto alkohol może zakłócać skuteczność leków hipoglikemizujących.

