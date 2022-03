Masz nadwagę? Możesz spodziewać się problemów zdrowotnych – dowiedz się, jakich

Osoby, które w średnim wieku cierpią na otyłość, umierają wcześniej niż ludzie, którzy mają wyniki wskaźnika masy ciała (BMI) w normie, donosi najnowsze badanie przeprowadzone przez naukowców w Northwestern University w Illinois. Naukowcy poinformowali również, że osoby z nadwagą będą ponosiły wyższe koszty opieki zdrowotnej w późniejszym życiu, co nazwali „skumulowanym obciążeniem zachorowalności".

Jakie wartości BMI świadczą o otyłości?

BMI jest wskaźnikiem, który pozwala obliczyć proporcje masy ciała do wzrostu i sprawdzić, czy waga człowieka jest prawidłowa, czy zmaga się on z nadwagą, bądź otyłością. Wskaźnik BMI między 18 a 25 został sklasyfikowany przez amerykańskich naukowców, jako w normie. BMI od 25 do 30 jako nadwaga, a BMI 30 lub więcej jako otyłość.

Na czym polegało badanie?

Badano obciążenie chorobami i związane z tym wydatki na opiekę zdrowotną u dorosłych w wieku 65 lat i starszych, którzy mieli nadwagę i otyłość w wieku około 40 lat. Uczestnicy byli kilkakrotnie poddawani badaniom. Po raz pierwszy: między listopadem 1967 r. a styczniem 1973 r., a następnie między styczniem 1985 r. a grudniem 2015 r. Badanie wykazało, że osoby, które cierpią na nadwagę lub otyłość w wieku średnim, doświadczają poważnych problemów zdrowotnych jako osoby starsze. Do najczęściej występujących schorzeń należą:

choroba niedokrwienna serca,

zawał serca,

niewydolność serca,

choroby naczyń obwodowych,

choroby naczyń mózgowych, w tym udar mózgu.

„Im wcześniej dana osoba skoryguje złe nawyki żywieniowe i styl życia, tym bardziej prawdopodobne jest, że nie wystąpią u niej negatywne skutki otyłości. Gdy nastąpi już uszkodzenie narządów z powodu otyłości, skutki są trudniejsze do odwrócenia" – powiedział dr Mir Ali, chirurg z MemorialCare Surgical Weight Loss Center w Kalifornii.

Czy można wyleczyć się z otyłości?

Sposobów leczenia otyłości jest wiele i każdy pacjent może znaleźć pomoc. W niektórych przypadkach potrzebna jest zmiana stylu życia i farmakoterapia, w innych – operacja bariatryczna połączona ze zmianą stylu życia – wskazują specjaliści. Zmiana stylu życia stanowi podstawę w każdym wypadku, w zależności od stanu zdrowia i potrzeb pacjenta dodatkowo można dopasować odpowiednie leczenie farmakologiczne, które powinno wspierać proces odchudzania.

Czytaj też:

Chcesz schudnąć? Nie pomijaj tego posiłku