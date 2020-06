Kofeina może powodować zmęczenie i senność. W jakich przypadkach?

Kofeina stymuluje układ nerwowy, zwiększając aktywność mózgu. Wspomaga koncentrację i funkcje poznawcze, opóźniając zmęczenie. Efekty te mogą wystąpić przy niskich do umiarkowanych dawkach kofeiny 20–200 mg. Zazwyczaj pojawiają się w ciągu 60 minut po spożyciu i trwają średnio 5 godzin.

Po ustaniu efektów stymulujących człowiek często czuje się mniej czujny lub skoncentrowany. Jednak ekstremalne zmęczenie, niezdolność do koncentracji, drażliwość lub ból głowy mogą wskazywać na załamanie efektu kofeiny, lub nawet uzależnienie od niej. Ten odwrotny efekt kofeiny może wynikać z braku snu, zużywania jej późną porą lub zbyt dużej konsumpcji. Objawy wahają się od łagodnych do ciężkich i trwają od jednej godziny do całego tygodnia, w zależności od poszczególnych czynników.

Na szczęście istnieją sposoby, aby zapobiec – lub przynajmniej zmniejszyć – odwrotne efekty kofeiny:

Dbaj o sen. Regularne osiąganie odpowiedniej ilości snu może pomóc zmniejszyć zależność od kofeiny i zapobiec sytuacjom, które mogą wynikać z nieodpowiedniego snu.

Nie pij kawy zbyt późno. Trzymanie się umiarkowanej ilości kofeiny w ciągu dnia może pomóc ci osiągnąć mocny sen i zmniejszyć senność w ciągu dnia. W przeciwnym razie mogą wystąpić problemy z zasypianiem.

Ogranicz substancje pobudzające. Spożywanie zbyt dużej ilości kofeiny może powodować pobudzenie, podwyższone lub nieregularne tętno i rozstrój żołądka. Zdrowi dorośli nie powinni przekraczać 400 mg kofeiny dziennie, a kobiety w ciąży powinny spożywać nie więcej niż 200–300 mg dziennie.

Możesz stać się zależny od kofeiny, nawet jeśli spożywasz ją przez krótki czas i w stosunkowo małych dawkach. Możesz uniknąć objawów odstawienia, utrzymując stałe spożycie kofeiny lub powoli je zmniejszając.



