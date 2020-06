Jakie lody można jeść na diecie?

Odchudzanie wymaga zastosowania się do pewnych zasad, które uwzględniają zdrowe odżywianie i aktywność fizyczną. Z tego względu szukając ochłody w upalne dni, warto wybierać naturalne i zdrowe lody, które nie dostarczą do naszego organizmu zbędnych mu chemicznych związków.

Czy lody są zdrowe?

Lody zaliczane są do grupy deserów, dlatego instynktownie rezygnujemy z nich podczas stosowania diety. Nie jest to konieczne, bo okazuje się, że lody nie są źródłem jedynie pustych kalorii. Wiele zależy od tego, z czego je przygotujemy. Im bardziej naturalne i mniej słodkie, tym zdrowsze i korzystniej wpływające na wygląd naszej sylwetki.

Ważne: sklepowe lody faktycznie mogą okazać się bombą kaloryczną, dlatego warto przed skosztowaniem chłodnego smakołyku, poznać jego skład. Korzystnie na stan zdrowia wpływają przede wszystkim lody o naturalnym składzie, które przygotowywane są zgodnie z tradycyjnymi recepturami. Taka porcja słodyczy w umiarkowanej ilości nie zaszkodzi nam nawet podczas stosowania diety.

Jeżeli nie chcemy sięgać po tradycyjne lody na bazie mleka i śmietanki, możemy zdecydować się na lodowe sorbety. To doskonały wybór, bo owoce, z których zostały one przygotowane to naturalne źródło cennych dla zdrowia witamin. Ale uwaga: lodowy sorbet też może być pełen sztucznych dodatków i cukru, dlatego i w tym przypadku decydującym kryterium wyboru jest skład.

Lody nie należą do grupy zakazanych na diecie słodyczy, jednak o ich wpływie na nasze zdrowie i masę ciała decyduje przede wszystkim skład deseru. Aby uniknąć dietetycznych pułapek, możemy szybko i bez większego wysiłku przygotować domowe lody, które będą urozmaiceniem dietetycznego menu i nagrodą za trudy przestrzegania diety.

Czy lody tuczą?

Lody mogą, ale nie muszą, tuczyć. Wiele zależy od ich jakości, naszych przyzwyczajeń żywieniowych i sytuacji, w których sięgamy po orzeźwiający deser. Po pierwsze – jedna gałka tradycyjnych lodów o smaku śmietankowym to jedynie 45 kcal, więc niewiele. Po drugie – zimny posiłek podnosi nasz wydatek energetyczny, bo przed przyswojeniem przez organizm musi zostać ogrzany.

Z drugiej strony – lody spożywane w nadmiarze mogą przyczynić się do magazynowania zbędnej energii w postaci tkanki tłuszczowej. Dzieje się tak, gdy traktujemy lody nie jako jedną z dwóch przekąsek, ale dodatkowy posiłek oraz raczymy się nimi w nadmiarze i w towarzystwie wielu kalorycznych dodatków (sosy, posypki, polewy). Nie oszukujmy się – pudełko lodów na deser nie jest dobrym pomysłem, nawet gdy lody mają naturalny skład.

Spożywane w rozsądnych ilościach lody, które są częścią ustalonego schematu posiłków, nie powinny zniweczyć efektów stosowania diety, ale musimy pamiętać o umiarze.

Po jakie lody sięgać na diecie?

Problem tkwi w tym, że różnimy się pod względem osobniczym, co sprawia, że wszelkie „uniwersalne” zalecenia nie muszą wyjść nam na zdrowie. Przede wszystkim wybierając lody (nie tylko będąc na diecie), powinniśmy kierować się zdrowym rozsądkiem zarówno, jeżeli chodzi o ich rodzaj, jak i zjadaną ilość.

Na diecie najlepiej całkowicie zrezygnować z lodowych napojów mlecznych o niewiadomym składzie, bo choć kuszą owocowym smakiem, to często są jedynie bombą kaloryczną, która nie ma żadnych wartości odżywczych. Na cenzurowanym powinny znaleźć się także sklepowe lody na patyku, lodowe rożki i inne zimne smakołyki, których skład jest daleki od ideału.

Tradycyjne lody na bazie mleka i śmietanki wydają się równie tuczące, jak mleczny shake, jednak są o wiele lepszym i bardziej wartościowym pod względem odżywczym wyborem. Zdrowe, domowe lody, które dostępne są w wielu lodziarniach, pozwolą urozmaicić menu i nie wpłyną na wygląd sylwetki.

Będąc na diecie, można też z umiarem sięgać po naturalne sorbety, najlepiej przygotowane w domu, bo wówczas wiemy, z czego składa się nasz deser. Sięgając po lody owocowe, musimy liczyć się z tym, że te dostępne w cukierni lub lodziarni mogą zawierać sporo cukru, barwniki oraz inne dodatki. Robiąc domowe lody z mrożonych owoców, mamy pewność, że sięgamy po samo zdrowie.

