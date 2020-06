Jak trenować na rowerku stacjonarnym, żeby schudnąć?

Odchudzanie to nie tylko dieta, ale także aktywność fizyczna. Bez niej redukcja zbędnych kilogramów może być wyjątkowo trudna, dlatego warto próbować różnych sposobów na ruch i korzystać z domowego sprzętu do ćwiczeń, który jest równie skuteczny, jak sprzęt dostępny w siłowni. Jak korzystać z rowerka stacjonarnego, aby schudnąć?

Co daje jazda na rowerze?

Jazda na rowerze polecana jest nie tylko podczas odchudzania. To jedna z kilku aktywności, które pozwalają nie tylko przyśpieszyć metabolizm i efektywnie spalać tkankę tłuszczową, ale także wpływają na funkcjonowanie układu krążenia. Trening na rowerku stacjonarnym to trening cardio, który pozwala dotlenić komórki i tkanki oraz usprawnić pracę układu krążenia, wyjątkowo cierpiącego z powodu nadwagi.

Jazda na rowerze (także w domowym zaciszu) to sposób na zmuszenie do jednoczesnego wysiłku wielu grup mięśniowych. Taki trening aerobowy doskonale wpływa na wygląd sylwetki i pozwala uniknąć pojawienia się luźnej skóry i innych niedoskonałości, które wiążą się z szybkim odchudzaniem z pomocą głodówek oraz wyjątkowo restrykcyjnych diet. Co ważne, jazda na rowerze stacjonarnym pozwala ćwiczyć niezależnie od pogody i pory dnia – możemy korzystać z rowerka na przemian z ćwiczeniami w plenerze, co będzie dodatkowo urozmaiceniem treningu.

Jazda na rowerze przyśpiesza spalanie tkanki tłuszczowej i rzeźbi mięśnie, dlatego już po kilku tygodniach regularnych treningów możemy zauważyć, że ciało zaczyna zdecydowanie lepiej wyglądać. Poprawę można zauważyć przede wszystkim w obwodzie brzucha, bioder, ud i pośladków, czyli najbardziej opornych podczas odchudzania partii ciała, z których zdecydowanie najtrudniej jest pozbyć się zbędnego tłuszczu. Jazda na rowerze oraz rowerku stacjonarnym poprawiają także kondycję skóry, pomagając m.in. zredukować cellulit i poprawić jędrność skóry.

Rower stacjonarny a odchudzanie

Trening na rowerze stacjonarnym polecany jest dla każdego, kto chce schudnąć i poprawić wygląd sylwetki. Wyjątek stanową osoby z bardzo dużą nadwagą oraz otyłością i w takim przypadku trzeba najpierw popracować nad kondycją i zrzucić nieco zbędnych kilogramów w inny sposób np. spacerując, pływając lub stawiając na łatwe ćwiczenia gimnastyczne. Rowerek stacjonarny w przypadku osób, które chcą pozbyć się niewielkiej i umiarkowanej nadwagi nie powinien zaszkodzić zdrowiu, choć zawsze trzeba pamiętać o stopniowym zwiększaniu intensywności treningu, aby nie nabawić się kontuzji lub urazu.

Jak trenować na rowerku stacjonarnym, żeby schudnąć?

Trening na rowerku stacjonarnym niewiele różni się od treningu na zwykłym rowerze. Ważna jest przede wszystkim systematyczność, bo dzięki niej możemy początkowo pracować nad formą, a gdy już ją zyskamy, zająć się poprawą wyglądu sylwetki i pobijaniem kolejnych rekordów.

Aby trening na rowerku stacjonarnym okazał się efektywny, trzeba pamiętać o:

stałym tempie jazdy, które z czasem będziemy zwiększać,



systematyczności treningu,



odpowiednim czasie aktywności (proces spalania tkanki tłuszczowej rozpoczyna się po około 30 minutach wysiłku fizycznego).

Tyle wystarczy, aby rowerek stacjonarny stał się sposobem na zdrowie i piękną sylwetkę. Początkowo nie powinno się trenować częściej niż 2 razy w tygodniu, ale z czasem możemy zdecydować się nawet na codzienny trening, który pozwali zyskać idealną rzeźbę mięśni i znacząco poprawił kondycję i wydolność wysiłkową.

Ważne: trening należy rozpocząć od kilkuminutowej rozgrzewki mięśni i zakończyć ćwiczeniami rozciągającymi oraz rozluźniającymi. Dzięki temu odpowiednio zadbamy o układ ruchu i unikniemy bolesnych urazów.

Czytaj także:

Jak w zaledwie cztery dni zacząć szybciej biegać?