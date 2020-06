Kefir wodny. Co to takiego i kto powinien po niego sięgnąć?

Na rynku pojawiają się różne „wynalazki”, które mają zapewnić nam lepsze zdrowie. Kefir wodny na pewno nie należy do grupy jedynie modnych produktów spożywczych, bo w swoim składzie zawiera dobroczynne kultury bakterii, które wspierają funkcjonowanie naszego układu immunologicznego. Bakterie kwasu mlekowego (probiotyki) to cenny składnik naszej diety, dlatego warto spróbować przygotować kefir wodny w domu i sięgać po niego nie tylko po antybiotykoterapii oraz w czasie leczenia infekcji układu pokarmowego.

Co to jest kefir wodny?

Kefir wodny to napój, który dostarcza do naszego organizmu probiotyki oraz witaminy z grupy B. Aby go przygotować, stosuje się algi japońskie (kryształy japońskie), które działają na takiej samej zasadzie, jak tradycyjne grzybki kefirowe.

Kryształki japońskie to żywe kultury bakterii oraz drożdży, które inicjują proces fermentacji. Bazą kefiru wodnego jest woda z cukrem, a sam napój ma delikatny, słodki smak.

Kefir wodny bogaty jest w bakterie probiotyczne, które korzystnie wpływają na funkcjonowanie naszego układu immunologicznego. Liczne badania naukowe pozwalają sądzić, że na naszą odporność organizmu w dużej mierze wpływa mikroflora jelitowa. To właśnie pożyteczne bakterie jelitowe stoją na pierwszej linii frontu i bronią nas przed infekcjami. Kultury dobrych bakterii i drożdży zasiedlają nie tylko nasze jelita; w przypadku kobiecego układu rozrodczego bakterie kwasu mlekowego są niezwykle ważnym sprzymierzeńcem w walce z infekcjami intymnymi, które powodują przedostające się poprzez pochwę do wnętrza ciała bakterie i grzyby.

Kefir wodny jest odpowiednikiem kefiru produkowanego na bazie mleka i ma podobne właściwości. Jego najważniejszą zaletą jest dostarczanie do organizmu cennych probiotyków, które odbudowują florę bakteryjną układu pokarmowego.

Kefir wodny – właściwości

Kefir wodny jest naturalnym źródłem probiotyków, więc wspiera funkcjonowanie naszego układu pokarmowego oraz układu immunologicznego. Wielu lekarzy twierdzi, że zdrowie zaczyna się w jelitach, więc warto zadbać o ilość i jakość naszej naturalnej mikroflory jelitowej, bo pełni ona wiele ważnych funkcji. Ze względu na dużą zawartość probiotyków kefir wodny pomaga skrócić czas trwania infekcji układu pokarmowego oraz chroni przed ich ponownym wystąpieniem, wykazuje działanie podnoszące odporność organizmu, a także jest źródłem witamin z grupy B, które są niezwykle ważne dla zdrowia m.in. naszego układu nerwowego.

Co więcej, probiotyki, które dostarczamy do organizmu wraz z kefirem wodnym, usprawniają trawienie i ułatwiają wchłanianie cennych składników odżywczych z pożywienia. Niektóre badania dowiodły, że pożyteczne bakterie mogą także zmniejszać ryzyko zachorowania na nowotwory układu pokarmowego.

Wykorzystywane w procesie przygotowywania kefiru wodnego algi japońskie znalazły także zastosowanie w kosmetyce. Stosuje się je m.in. do produkcji kremów i maseczek.

Kto powinien sięgać po kefir wodny?

Kefir wodny polecany jest zarówno dla dzieci, jak i osób dorosłych. Napój ten jest w pełni naturalny, co sprawia, że włączenie go do diety przez osoby zdrowe, nie jest obarczone ryzykiem wystąpienia skutków ubocznych. Wyjątek stanowią osoby chorujące na cukrzycę, osoby z osłabioną odpornością organizmu np. po chemioterapii, a także osoby po przeszczepach i innych kuracjach, które powodują, że nawet niegroźna infekcja może zakończyć się poważnymi konsekwencjami. Ma to związek z ryzykiem zanieczyszczenia przygotowywanego w domu kefiru np. bakteriami. Ostrożnie po kefir wodny powinny sięgać osoby starsze i chorujące na schorzenia przewlekłe.

Kefir wodny polecany jest dla osób stosujących antybiotyki, osób, u których okresowo nawracają infekcje grzybicze, osób zakażonych bakterią Helicobacter pylori, a także osób, które cierpią na alergie i nietolerancje pokarmowe. Kefir wodny jest także polecany dla osób osłabionych stosowaniem niewłaściwie skomponowanej diety i osób odchudzających się. Napój ten można też pić profilaktycznie, aby uzupełniać niedobory pożytecznych bakterii jelitowych.

