Jak kawa wpływa na nasz organizm? Odpowiada lekarz

Wiele osób nie jest w stanie wyobrazić sobie swojego poranka bez kawy. Napój ten uważany jest jednak za szkodliwy i według wielu opinii – powinno się go unikać. Mówi się również, że nie mogą go pić osoby w ciąży ani te, które mają problemy z nadciśnieniem. Czy to prawda?

- Jest to absolutny mit. Kawa ma bardzo dobre działanie jeżeli chodzi o regulowanie ciśnienia tętniczego – wyjaśnił lekarz Łukasz Durajski. – Musimy pamiętać, że są pewne ograniczenia. W zależności od tego, jaki mamy problem, ilość filiżanek kawy musi być inna – dodał. Obejrzyj materiał wideo: Kawa – niepokojące sygnały Warto pamiętać, że skutki uboczne zbyt dużej ilości kofeiny mogą być subtelne. Oto, jak uzależnienie od kofeiny może szkodzić zdrowiu. Miłośnicy kawy, którzy sięgają po ten czarny napój kilka razy w ciągu dnia, powinni poważnie się zastanowić, jeśli wystąpią u nich poniższe objawy: Niepokój. Sięgnięcie po kawę może okazać się kuszące w sytuacji, gdy odczuwamy lęk. Wydaje nam się, że kawa pomoże się skupić i zebrać myśli. W rzeczywistości jednak kawa może nasilić niepokój. Jeśli prowadzimy stresujące życie, częste picie kawy może pogarszać nasze ogólne samopoczucie.



Ból żołądka. Kawa może powodować nadprodukcję kwasu żołądkowego. Ten natomiast może sprzyjać występowaniu refluksu czy też powodować bóle żołądka, niestrawność. Warto więc zwrócić uwagę na ilość wypijanej kawy, a przede wszystkim nie spożywać jej na pusty żołądek.



Przyspieszone bicie serca. Niektórzy mówią, że mają wrażenie jakby serce chciało wyskoczyć z piersi. Niektórzy opowiadają także o arytmii. Nadmiar kawy niestety może prowadzić do zaburzeń (głównie przyspieszenia) pracy serca. Taki sam efekt może wywołać alkohol, papierosy czy narkotyki.



Bóle głowy. Umiarkowana ilość kofeiny pomaga złagodzić bóle głowy. Dlatego właśnie kofeina jest składnikiem wielu dostępnych bez recepty leków na ból głowy. Niestety, pita regularnie i w nadmiarze sprzyja występowaniu bólu głowy i może powodować ataki migreny. Warto sprawdzić, czy ograniczenie kofeiny wpływa na częstotliwość występowania bólu głowy.



Bezsenność. Kawa pobudza organizm – wszyscy o tym wiedzą. Niektórzy ludzie mogą pić kawę bardzo późno, a i tak nie mają problemów ze snem. Inni natomiast nie mogą zasnąć o normalnej godzinie, jeśli wypiją kawę po 16:00. Osoby, które zmagają się z bezsennością, powinny przeanalizować, ile kawy w ciągu dnia piją i w jakich godzinach.



Biegunki. Powszechnie wiadomo, że kawa może powodować rozwolnienie. To działanie może być pomocne, jeśli zmagamy się z zaparciami. Jeśli jednak ciągle meczą nas uporczywe biegunki, a jednocześnie pijemy dużo kawy, warto ją ograniczyć i sprawdzić, czy sytuacja się poprawi.

Kawa pobudza układ trawienia i krążenia, zmniejsza ryzyko cukrzycy typu II, zwiększa skuteczność środków przeciwbólowych oraz chroni przed chorobą Parkinsona, gdyż stymuluje naczynia krwionośne w mózgu, dzięki czemu do komórek nerwowych dociera więcej substancji odżywczych i tlenu. Ponadto kawa pobudza do działa, dodaje energii, gdy czujemy się senni i przemęczeni. Niestety, nie można pić jej bez ograniczeń i choć uważa się, że 3 filiżanki dziennie stanowią bezpieczną liczbę dla osób zdrowych, warto przyjrzeć się swojemu organizmowi. Być może w naszym przypadku taka ilość kofeiny nie sprzyja dobremu samopoczuciu. Czytaj także:

