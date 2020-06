Czy kawa rzeczywiście wspomaga trawienie? Eksperci nie są przekonani

Nowy raport sugeruje, że kawa może chronić przed kamieniami żółciowymi i zapaleniem trzustki, ale eksperci są podzieleni co do tego, czy badania potwierdzające te twierdzenia są wystarczające. Badanie pochodzi z Institute for Scientific Information on Coffee, którego członkami jest sześć głównych europejskich firm zajmujących się produkcją kawy. Autor artykułu, Carlo La Vecchia, profesor na wydziale nauk klinicznych i zdrowia społeczności na uniwersytecie w Mediolanie we Włoszech, twierdzi, że istnieją dowody sugerujące, że kawa może chronić przed różnymi problemami i chorobami przewodu pokarmowego.

– Wpływ kawy na trawienie jest rozwijającym się obszarem badań. Dane wskazują na korzyści związane z powszechnymi dolegliwościami trawiennymi, takimi jak zaparcia, a także potencjalnym zmniejszeniem ryzyka poważniejszych chorób, takich jak przewlekłe choroby wątroby, bezalkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby (NAFLD), kamienie żółciowe i powiązane zapalenie trzustki – powiedział La Vecchia.

Raport odwołuje się do kilku badań sugerujących, że codzienne spożywanie kawy z kofeiną może zmniejszyć ryzyko wystąpienia kamieni żółciowych i kamicy żółciowej. Ale dr Emeran Mayer, autor „The Mind-Gut Connection” i współautor CURE: Digestive Diseases Research Center na University of California Los Angeles, mówi, że potrzebne są dalsze badania.

– Według mojej wiedzy nie ma wysokiej jakości kontrolowanych badań interwencyjnych, które mogłyby poprzeć to twierdzenie. Większość tych badań wykazuje powiązania, które nie pozwalają na wyciąganie wniosków na temat związku przyczynowego między kawą a tymi chorobami – powiedział Mayer.

Kawa i trawienie

W raporcie stwierdzono również, że picie kawy może być związane ze zmniejszonym ryzykiem przewlekłych zaparć.

Dr Lauri Wright, asystent profesora zdrowia publicznego na University of South Florida, twierdzi, że kawa może powodować skurcze mięśni w przewodzie pokarmowym, co z kolei może sprzyjać wypróżnianiu.

– Kawa stymuluje ruch mięśni w okrężnicy, co sprzyja perystaltyce, powodując w ten sposób wypróżnienia. Wykazano, że kawa stymuluje ruchliwość w przewodzie pokarmowym, co może poprawić trawienie i wydalanie – powiedział Wright.

Jednak Mayer podkreśla, że ​​chociaż kofeina w kawie może stymulować skurcze jelit, nie należy jej uważać za rozwiązanie na zaparcia.

Ile kawy warto pić?

Wiele osób pije kawę codziennie, a przeciętnie kawosze wypijają około trzech filiżanek dziennie. Według raportu może to nie być złe. Odnotowano, że ​​„umiarkowane spożycie kofeiny, wynoszące około 400 mg dziennie (równowartość 5 filiżanek kawy), może być spożywane w ramach zdrowej, zrównoważonej diety i aktywnego trybu życia”.

Dr Dana Hunnes, starszy dietetyk z University of California Los Angeles Medical Center, twierdzi, że nawet 400 mg kofeiny dziennie jest bezpieczne.

– Dostarczanie znacznie większej ilości kofeiny niż ta wartość może być potencjalnie niebezpieczne dla zdrowia, ale tak, do 400 mg dziennie wydaje się ogólnie w porządku. A to dobrze, bo uwielbiam kawę – powiedziała Hunnes. – Co więcej, potencjalnie może to mieć negatywny wpływ na sen, nastawienie, nadmierną stymulację i rozgoryczenie.

Plusy picia kawy

Głównymi składnikami prozdrowotnymi w kawie są polifenole: kwas chlorogenowy i kwas kawowy. Zawartość polifenoli w kawie jest około 2,5 razy większa niż w herbacie. Polifenole mają szeroki zakres efektów prozdrowotnych, z których wiele wydaje się być zależnych od metabolizmu tych dużych cząsteczek przez drobnoustroje jelitowe w okrężnicy. Nie ma jednak kontrolowanego badania, które potwierdziłoby tę hipotezę u ludzi.

Jeśli pijesz kawę ze względów zdrowotnych i aby zwiększyć spożycie kwasu chlorogenowego, najlepiej wypić cztery filiżanki dziennie. Może to być część zdrowej diety, ale nie jest to konieczne. Zielona herbata może dać te same korzyści, dostarczając kwas kawowy oprócz katechiny polifenolowej.

Badania cytowane w raporcie sugerują, że spożywanie kawy może wspomagać dobre bakterie w jelitach. W dwóch badaniach naukowych stwierdzono wzrost liczby pomocnych bakterii w jelitach spowodowanych spożywaniem kawy. Jednak badania nad mikrobiomem są bardzo skomplikowane i potrzeba więcej badań, zanim można będzie udowodnić jakąkolwiek korzyść.

Chociaż korzyści płynące z kawy dla układu trawiennego są niejednoznaczne, znane jest dobre działanie w innych częściach organizmu. Istnieje wyraźna ilość dowodów na to, że spożywanie umiarkowanej ilości kawy ma pozytywny wpływ na zdrowie układu sercowo-naczyniowego, przy zmniejszeniu częstości zawałów serca, niewydolności serca i udaru mózgu.

