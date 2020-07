Żyjesz z kimś, kto ma depresję? Oto jak możesz mu pomóc

Zmiany te zwiększyły naszą ekspozycję na znane czynniki ryzyka rozwoju depresji, takie jak brak aktywności fizycznej, brak rutyny dnia, brak wsparcia społecznego, samotność oraz ograniczona możliwość wykonywania przyjemnych i rozwijających czynności.

Łagodne oznaki depresji

Wielu ludziom trudno jest poprosić o pomoc i poinformować innych, jak się czują. Nie zakładaj, że ktoś czuje się w porządku tylko dlatego, że tak twierdzi. Lepiej zadawać więcej pytań i ryzykować irytację niż przegapić coś ważnego, takiego jak objawy depresji. Jeśli ktoś nie chce nic powiedzieć, obserwuj jego zachowanie i zwróć uwagę na takie czynniki jak długie spanie lub brak snu, niejedzenie, długie wpatrywanie się w dal, unikanie wielu rzeczy, które wcześniej sprawiały radość.

Uczucia ludzi są często powiązane z ich myślami i zachowaniem, co zostało wykazane w modelu poznawczej terapii behawioralnej. Kiedy ludzie odczuwają depresję, często doświadczają powtarzających się strumieni negatywnych myśli. Pomocne może być zachęcenie kogoś, kto myśli w ten sposób, do spojrzenia na różne strony sytuacji. Przydatne pytania mogą brzmieć: „Jakiej rady udzieliłbyś przyjacielowi w tej sytuacji?” lub „Jaki byłby bardziej pomocny sposób myślenia o tym?”

Jak wesprzeć drugą osobę?

Depresja rodzi myśli samokrytyczne, takie jak „nie jestem dobry”, „nie powinienem się tak czuć”. Nic dziwnego, że te myśli dalej napędzają depresję. Pomocne jest poinformowanie osoby z depresją, że jej uczucia są zrozumiałe i ważne oraz że przeminą. Ten rodzaj walidacji może pomóc osobie z depresją powstrzymać się od krytykowania siebie za trudne uczucia i rozwinąć więcej współczucia.

Osoby z depresją często wycofują się z innych osób i działań, co może spotęgować depresję. Spróbuj temu przeciwdziałać, pomagając osobie w ponownym zaangażowaniu się w ważne dla niej rzeczy. Zacznij od drobiazgów, takich jak zrobienie czegoś interesującego razem i być może zwiększenie ćwiczeń lub czas spędzony blisko natury, jeśli to możliwe. Pomóż osobie stopniowo wprowadzać działania, które uważają za wartościowe. Zrób razem kilka małych planów na przyszłość (krótko-, średnio- i długoterminowych). Osobie z depresją często trudno jest rozwiązać problem, a codzienne czynności i problemy mogą szybko zacząć być przytłaczające. Pomocne jest zachowanie spokoju i ograniczenie konfliktu i stresu w domu do minimum. Wspieraj osobę w generowaniu prostych rozwiązań problemów i zachęcaj ją do wdrażania tych rozwiązań i pomysłów zamiast działania.

