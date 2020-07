Zaskakujące fakty na temat cynamonu. Cukrzycy będą tym zainteresowani

Według CDC ponad 88 milionów Amerykanów – czyli co trzeci dorosły – ma stan przedcukrzycowy. Badania szacują, że w 2017 roku na całym świecie około 352 milionów osób było w stanie przedcukrzycowym. Stan przedcukrzycowy występuje, gdy komórki w organizmie nie reagują normalnie na insulinę, hormon wytwarzany przez trzustkę.

Jak cynamon pomaga w cukrzycy?

Według nowego pilotażowego badania 51 osób z podwyższonym poziomem cukru we krwi, cynamon może poprawić kontrolę poziomu cukru we krwi u osób ze stanem znanym jako stan przedcukrzycowy i może spowolnić postęp do cukrzycy typu 2. „Szukamy bezpiecznych, trwałych i opłacalnych metod, które pozwolą zmniejszyć progresję od stanu przedcukrzycowego do cukrzycy typu 2” – powiedział autor badania, dr Giulio Romeo, lekarz z Joslin Diabetes Center w Bostonie. Badanie zostało opublikowane w Journal of the Endocrine Society.

„Nasze 12-tygodniowe badanie wykazało korzystny wpływ dodania cynamonu do diety na utrzymanie stabilnego poziomu cukru we krwi u osób ze stanem przedcukrzycowym” – powiedział Romeo. „Te odkrycia stanowią uzasadnienie dla dłuższych i szerszych badań w celu ustalenia, czy cynamon może z czasem zmniejszyć ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2”.

Cynamon – co warto o nim wiedzieć

Istnieją dwa podstawowe rodzaje cynamonu: Cejlon, który jest uprawiany na Sri Lance, oraz kasja, która jest szeroko produkowana w Chinach i Indonezji. Cassia ma silniejszy smak i zapach z tych dwóch, a ze względu na znacznie niższy koszt jest tym, co większość z nas kupuje w sklepie, aby posypać nasze jedzenie. Wcześniejsze badania powiązały cynamon kasja z lepszym poziomem cukru we krwi. Badanie przeprowadzone na 60 osobach z cukrzycą typu 2 wykazało, że małe dawki cynamonu kasja obniżały poziom cukru we krwi, jednocześnie poprawiając poziom LDL, czyli „złego” cholesterolu, trójglicerydów i cholesterolu całkowitego. Zalecany przez Food and Drug Administration limit to 6 gramów cynamonu dziennie, czyli mniej więcej łyżka stołowa. Przekroczenie tej ilości może zagrażać zdrowiu wątroby.

Czytaj także:

Przyprawy, które leczą. Nie może ich zabraknąć w twojej kuchni