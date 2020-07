Uwaga, diabetycy! Badanie łączy hormon stresu z wyższym poziomem cukru we krwi

„U zdrowych ludzi kortyzol zmienia się naturalnie w ciągu dnia, gwałtownie rośnie rano i spada w nocy”, powiedział dr Joshua J. Joseph, endokrynolog i badacz z Centrum Badań Cukrzycy i Metabolizmu w Ohio State Wexner Medical Center, który prowadził badanie. „Ale u uczestników z cukrzycą typu 2 profile kortyzolu, które były bardziej płaskie w ciągu dnia, wystąpił wyższy poziom glukozy”.

Poprzednie badania wykazały, że stres i depresja są dwiema głównymi przyczynami bardziej płaskiego profilu kortyzolu. Te utrzymujące się poziomy kortyzolu znacznie utrudniają kontrolowanie poziomu cukru we krwi i radzenie sobie z chorobą, dlatego tak ważne jest, aby osoby z cukrzycą typu 2 znalazły sposoby na zmniejszenie stresu.

„Rozpoczęliśmy nową próbę, aby sprawdzić, czy praktyki uważności mogą obniżyć poziom cukru we krwi u osób z cukrzycą typu 2” – powiedział Joseph, adiunkt w College of Medicine. „Ale to nie jedyna skuteczna forma odprężania. Ważne jest, aby znaleźć coś, co sprawi przyjemność i sprawić, by stało się to częścią codziennej rutyny”.

Kortyzol i poziom glukozy we krwi

Związek kortyzolu ze stężeniami glukozy obserwowano tylko u osób z cukrzycą. Jednak dr Joseph i jego zespół uważają, że hormon stresu prawdopodobnie odgrywa ważną rolę w zapobieganiu cukrzycy i nadal badają związek między kortyzolem a rozwojem cukrzycy i chorób sercowo – naczyniowych.

„Większość osób z cukrzycą typu 2 wie, jak ważne są: regularne ćwiczenia, zdrowa dieta i dużo odpoczynku. Lecz łagodzenie stresu jest kluczowym i często zapomnianym elementem leczenia cukrzycy” – powiedział Joseph. „Niezależnie od tego, czy chodzi o zajęcia jogi, spacer czy czytanie książki, znalezienie sposobu na obniżenie poziomu stresu jest ważne dla ogólnego zdrowia wszystkich osób, szczególnie dla osób z cukrzycą typu 2”.

