5 zalet spożywania nasion selera. Zaproś je do swojej kuchni już dziś!

Podobnie jak kalafior i jarmuż, seler jest warzywem, które nie potrzebuje specjalistów od reklamy, by przekonać ludzi o swojej niezwykłości. W ciągu ostatniej dekady, dzięki upowszechnieniu się soku z selera i selera naciowego jako przekąski, stał się podstawą pożywienia wpływającego na dobre samopoczucie. Ale jest też inny aspekt selera, który został prawie przeoczony: nasiona selera.

Czym są nasiona selera?

Nasiona selera, które pochodzą z dzikich roślin selera, są od dawna używane jako powszechny składnik do marynat – i to nie bez powodu. – Zdobywające popularność nasiona selera pochodzą z selera dzikiego, podobnego do selera komercyjnego, który znajdujemy w sklepach, i mają mocniejszy i bardziej ziemisty smak – mówi dietetyk Kelly Jones.

Jednak nasiona selera są również powiązane z kilkoma korzyściami zdrowotnymi; jest podstawą medycyny ajurwedyjskiej i innych tradycyjnych ziołowych praktyk leczniczych stosowanych w leczeniu różnych dolegliwości, od ogólnych stanów zapalnych po zapalenie stawów. Chociaż Jones twierdzi, że potrzeba więcej badań naukowych, aby jednoznacznie poprzeć te zastosowania, istnieją pewne całkiem uzasadnione korzyści z nasion selera, które sprawiają, że przyprawa jest warta posiadania w swojej spiżarni. Oto, co musisz wiedzieć.

