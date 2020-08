Te orzechy uznawane są za pełnowartościowe źródło białka. Czy już zagościły w twojej kuchni?

Aby białko mogło być uznane za „kompletne”, musi zawierać znaczące poziomy wszystkich dziewięciu niezbędnych aminokwasów (czyli elementów budulcowych białek, których nasze ciała nie wytwarzają w sposób naturalny).

Korzystając z Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score (PDCAAS), naukowcy ustalili, że prażone pistacje w rzeczywistości zawierają znaczące poziomy wszystkich dziewięciu niezbędnych aminokwasów. Teraz mogą dołączyć do komosy ryżowej, tofu, nasion konopi i ciecierzycy, jako jedno z niewielu źródeł białka pochodzenia roślinnego.

Dlaczego to ma znaczenie?

Do czasu ogłoszenia tej informacji podczas dorocznej konferencji APG większość orzechów uważano za niekompletne źródło białka. Ponadto większość źródeł pełnowartościowego białka stanowiło mięso, ryby, jaja lub nabiał, co oznacza, że ​​osoby przestrzegające diety wegańskiej lub wegetariańskiej musiałyby łączyć co najmniej dwa niekompletne źródła białka, aby spełnić zalecone im wytyczne żywieniowe.

Dodatkowo, uznanie przekąski zamiast dania głównego za kompletne źródło białka może być pomocne dla osób, które podróżują na duże odległości, pracują przez wiele godzin lub po prostu nie mają ochoty ani nastroju do gotowania.

– Ta wiadomość jest szczególnie ekscytująca dla aktywnych dorosłych i sportowców, którzy chcą wygodnego do pozyskania i spożycia, kompletnego białka, które jest mobilne – powiedział dietetyk Nigel Mitchell. – Jako kompletne białko, prażone pistacje przyczyniają się do różnorodności i pozwalają utrzymać zbilansowaną dietę i zdrowy tryb życia, które są ważne dla ogólnego dobrego zdrowia.