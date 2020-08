Ta mikstura zwalczy każdy stan zapalny? Ma aż 7 naturalnych składników

Prozdrowotne właściwości ziół

Kurkuma jest modna już od długiego czasu. Ta roślina trafiła na listę składników wielu koktajli, ale ma do zaoferowania więcej niż tylko podkręcenie smaku.

Kurkumina, główny składnik aktywny kurkumy, ma silne działanie przeciwzapalne i przeciwutleniające. Wykazano, że kurkumina zwalcza stany zapalne już na poziomie molekularnym. Pomaga to przy kilku dolegliwościach związanych z przewlekłym stanem zapalnym, w tym przy chorobach autoimmunologicznych, zapaleniu jelita i reumatoidalnym zapaleniu stawów.

Nasz przepis na złocistą nalewkę łączy kurkumę z imbirem i korzeniem łopianu, dwa składniki, które jednocześnie zwalczają stany zapalne.

Wykazano, że korzeń łopianu pomaga redukować stan zapalny u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów.

Imbir ma mnóstwo właściwości leczniczych i działa jako silny środek przeciwzapalny. Udowodniono, że imbir pomaga zmniejszyć ból mięśni przy aktywności fizycznej w artretyzmie i zapewnia solidną dawkę przeciwutleniaczy.

Czytaj także:

Korzeń łopianu – dlaczego jest dobry dla zdrowia? Oto 5 powodów

Jak przygotować koktajl zwalczający stany zapalne?

Składniki

5-centymetrowy kawałek świeżego korzenia kurkumy (lub 1 łyżeczka suszonej kurkumy)

2,5-centymetrowy kawałek świeżego korzenia imbiru (lub 1 łyżeczka suszonego imbiru)

1 łyżka suszonego łopianu

pół łyżeczki suszonej skórki pomarańczowej

5 całych goździków

4 kulki ziela angielskiego

1 laska cynamonu

175-180 ml spirytusu.

Przygotowanie

Wymieszaj stałe składniki w słoiku i zalej alkoholem. Szczelnie zamknij i przechowuj w chłodnym, ciemnym miejscu. Pozwól, aby zioła uwolniły swoje najcenniejsze właściwości do alkoholu. Proces powinien potrwać około dwóch do czterech tygodni. Regularnie wstrząsaj słoik (mniej więcej raz dziennie). Po przygotowaniu przecedź miksturę przez muślinową gazę lub filtr do kawy. Przechowuj w szczelnym pojemniku w temperaturze pokojowej.

Jak spożywać nalewkę?

Dodaj kilka kropli tego złocistego, przeciwzapalnego koktajlu do wieczornej filiżanki herbaty. Ponieważ kurkumina ma niską biodostępność (co oznacza, że nie wchłania się dobrze), możesz do wyjściowego napoju dodać odrobinę czarnego pieprzu lub spożyć jakieś źródło tłuszczu, aby wzmocnić jej działanie.

Czytaj także:

Czy burgery mogą być zdrowe?Czytaj także:

Wybierasz arbuza na lekką kolację lub podwieczorek? Musisz to przeczytać