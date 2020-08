Nie uwierzysz, ile kalorii ma alkohol. Chcesz schudnąć? Tych trunków unikaj

Alkohol nie jest polecanym napojem, nie tylko dla osób chcących pozbyć się zbędnych kilogramów. Także osoby szczupłe powinny zrezygnować z jego nadmiernego spożycia. Mitem jest odchudzające działanie alkoholu – faktycznie znakiem rozpoznawczym osób nałogowo spożywających alkohol jest wychudzona sylwetka, jednak jest ona skutkiem wyniszczenia organizmu, a nie odchudzającego działania piwa, wódki czy wina.

Alkohol a odchudzanie

Odchudzamy się przede wszystkim dla zdrowia, a jak powszechnie wiadomo, alkohol mu nie służy. Nadmierne spożywanie alkoholu grozi nie tylko uzależnieniem, ale także zwiększa ryzyko rozwoju wielu schorzeń przewlekłych m.in. nadciśnienia, miażdżycy i jest jedną z przyczyn rozwoju nowotworów.

Podczas stosowania diety odchudzającej poleca się całkowitą rezygnację z alkoholu. Abstynencja jest ważna nie tylko z powodu zmniejszenia liczby kalorii, które dostarczamy do organizmu, ale także dlatego, że w diecie odchudzającej powinny znaleźć się jedynie pokarmy i napoje, które dostarczają do organizmu cenne substancje odżywcze. Alkohol to niemal same kalorie, ale są wyjątki – wytrawne i półwytrawne czerwone wino jest źródłem pozytywnie wpływających na stan zdrowia antyoksydantów, jednak i z tym trunkiem nie powinniśmy przesadzać. Jeden kieliszek wina po posiłku w zupełności wystarczy.

Inne rodzaje alkoholi to niemal same puste kalorie, których podczas stosowania diety powinniśmy bezwzględnie unikać. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że kaloryczność niektórych drinków może równać się kaloryczności smacznego, zdrowego obiadu. Co więcej, alkohol pobudza apetyt, więc racząc się nim na diecie, ciężko jest powstrzymać się od zbędnego podjadania.

Kalorie w alkoholu

Różne alkohole cechuje odmienna kaloryczność, która nie ma nic wspólnego z zawartością procentów. Nawet niskoprocentowe alkohole są prawdziwą bombą kaloryczną – dla przykładu: 1 litr piwa to aż 500 kcal – to 1/3 dziennej kaloryczności wielu diet odchudzających.

Jakie alkohole mają najwięcej kalorii?

Rekordzistami pod względem kaloryczności są kolorowe drinki. Im więcej składników, tym trunek jest bardziej kaloryczny. Kalorie w drinkach to nie tylko kalorie pochodzące z alkoholu np. wódki, ale także kalorie z soków owocowych i syropów, których skład potrafi przyprawić o zawrót głowy. Barwniki, konserwanty, sztuczne aromaty nie sprzyjają naszemu zdrowiu, więc lepiej unikać drinków o intensywnych smakach i kolorach. Jeden kieliszek Margarity to ponad 700 kcal. Do mniej kalorycznych drinków zaliczamy m.in. Krwawą Mary (zaledwie 50 kcal) i Cosmopolitan (160 kcal).

Najbardziej kaloryczne są słodkie drinki, jednak i inne słodkie alkohole nie powinny stać się składnikiem naszej diety. Likiery i nalewki są na drugim miejscu względem kaloryczności. Średnio dostarczają do naszego organizmu kilkaset kalorii w jednej porcji. Równie niebezpieczne pod względem kaloryczności jest piwo – półlitrowy kufel to aż 250 zbędnych kalorii. Bardziej kaloryczne są piwa ciemne oraz piwa z dodatkiem soków owocowych i syropów. Do rekordzistów zaliczamy natomiast coraz bardziej popularne piwa z browarów rzemieślniczych. Listę najbardziej kalorycznych alkoholi zamyka słodkie białe i czerwone wino – jeden kieliszek to około 120-150 kcal.

Jakie alkohole mają najmniej kalorii?

Jednym z najmniej kalorycznych napojów alkoholowych jest wspomniany wcześniej drink o nazwie Krwawa Mary (50 kcal), czerwone wytrawne i półwytrawne wino (50 kcal), białe wytrawne wino (75 kcal). Czysta wódka to niewiele ponad 60 kcal na porcję.

Podsumowując, każdy alkohol jest źródłem zbędnych kalorii, więc nie powinniśmy sięgać po niego, będąc na diecie. Warto pamiętać, że alkohol pobudza apetyt, dlatego podczas jego spożywania chętniej sięgamy po tłuste fast-foody oraz słone przekąski, co sprawia, że podczas jednej imprezy możemy nawet kilkukrotnie przekroczyć zalecaną do spożycia liczbę kalorii.

