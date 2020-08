Dieta 500 kalorii – czy jest szkodliwa? Czy pomaga schudnąć?

Diety bardzoniskokaloryczne wykorzystują zamienniki posiłków, takie jak napoje, koktajle i gotowe batony, zamiast posiłków w przypadku co najmniej dwóch posiłków dziennie. Diety te są przeznaczone dla osób, które mają dużą nadwagę i nie mogą schudnąć po wypróbowaniu wielu planów dietetycznych. Dlatego dieta 500 kalorii może być niebezpieczna i wymaga nadzoru lekarza.

Dlaczego dieta 500 kalorii jest niebezpieczna?

1. Nie wolno zaczynać jej samodzielnie

Lekarz zaleci dietę o wartości 500 kalorii, jeśli uzna, że utrata wagi jest niezbędna. Bierze pod uwagę ryzyko i potencjalne powikłania wynikające z drastycznej redukcji kalorii. Jeśli twój lekarz nie zalecił diety 500 kalorii, nie powinieneś jej próbować. Taka dieta wiąże się z ryzykiem i środkami ostrożności. Lekarz powinien nadzorować cię podczas tej diety.

2. Plan diety 5: 2

Niektórzy ludzie stosują dietę 500 kalorii w ramach niedawno spopularyzowanej diety przerywanej 5:2. Zgodnie z tym planem przez pięć dni w tygodniu jesz zbilansowaną dietę śródziemnomorską zawierającą około 2000 kalorii, a następnie ograniczasz się do diety 500 kalorii o niskiej zawartości węglowodanów dziennie przez pozostałe dwa dni. Dwa dni „postu” zwykle nie następują po sobie.

Istnieje bardzo niewiele dowodów na korzyści płynące z przerywanej diety 5:2 w porównaniu z codzienną redukcją kalorii.

3. 500 kalorii – ile to tak naprawdę jest?

Możesz dowiedzieć się, jak małą wartością jest 500 kalorii, biorąc pod uwagę liczbę kalorii popularnych potraw. USDA szacuje, że dwie garści orzeszków ziemnych lub kawałek pizzy pepperoni zawiera około 250 kalorii. Jabłko zawiera mniej niż 80 kalorii, a dwa kawałki smażonego kurczaka zawierają około 400 kalorii.

Możesz również rozważyć, ile kalorii spalasz w ciągu dnia. Według Harvard Medical School, ważąca 84 kg osoba spala 72 kalorie, siedząc na godzinnym spotkaniu.

4. Nadal potrzebujesz składników odżywczych

Jednym z problemów związanych z dietą 500 kalorii jest to, że nie ogranicza ona spożywanych tłuszczów i węglowodanów. Porcja babki czekoladowej i szklanka mleka to około 500 kalorii. Jednak taki „posiłek” nie jest nawet bliski dostarczenia potrzebnych składników odżywczych, nawet, jeśli siedzisz cały czas w domu

Niezależnie od liczby kalorii, dobrze zbilansowana dieta obejmuje owoce i warzywa, chude białka i produkty pełnoziarniste. Bycie zdrowym to coś więcej niż tylko liczba.

5. Niebezpieczeństwo niedoborów

Największe zagrożenia związane z dietą 500 kalorii wiążą się z niedoborami witamin i minerałów. Niedobory witamin i minerałów mogą prowadzić do wielu problemów zdrowotnych. Większość ludzi nie może zaspokoić swojego zapotrzebowania na witaminy i minerały, jeśli spożywa mniej niż 1200 kalorii dziennie.

Na przykład, jeśli w twojej diecie brakuje cynku, który znajduje się w pestkach dyni i wołowinie, możesz cierpieć na wypadanie włosów.

Niskie spożycie żelaza może prowadzić do anemii, a stałe, niskie spożycie wapnia i witaminy D może prowadzić do osteoporozy w późniejszym życiu. Jeśli nie masz wystarczającej ilości niacyny, znajdującej się w tuńczyku i daktylach, możesz być narażony na atak serca z powodu zatkanych tętnic. Zawsze rozważ pełny skład odżywczy spożywanych pokarmów, a nie tylko ich kalorie.

6. Utrata mięśni

Dieta 500 kalorii może również narazić cię na utratę mięśni. Kiedy organizm zużyje zapasy tłuszczu, zaczyna spalać zdrowe mięśnie. Na początku może wydawać się, że tracisz na wadze więcej, ale pamiętaj, że nie każda waga jest zła. Aby zachować zdrowe ciało, musisz być w stanie budować mięśnie. Zdrowa dieta spala tłuszcz, a nie mięśnie.

7. Zmiany metaboliczne

Innym zagrożeniem dla zdrowia, o którym należy pamiętać, rozważając dietę 500 kalorii, jest to, że metabolizm ulegnie zmianie, gdy zmniejszysz ilość spożywanych kalorii na długi okres. Poważne ograniczenie kalorii przez dłuższy czas doprowadzi do spowolnienia metabolizmu. Może to doprowadzić do spalania mniejszej ilości kalorii. Ponadto, kiedy schudniesz, będziesz potrzebować mniej kalorii, aby utrzymać nową wagę, niż było to potrzebne przy pierwotnej wadze.

